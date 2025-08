L'OM enrage, la Juve sabote l'échange du siècle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM et la Juventus ont négocié près de deux mois avant de trouver un accord pour la signature de Timothy Weah à Marseille. Le club phocéen va payer 18 millions d’euros et a frôlé un échange inattendu avec Turin.

Le feuilleton Timothy Weah a enfin pris fin ce dimanche. Après quasiment deux mois de négociations entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin, un accord total a été trouvé pour la signature de l’international américain en Provence. Marseille va payer 1 million d’euros pour le prêt payant de Weah avec une option d’achat obligatoire à 14 millions d’euros et 3 millions d’euros de bonus. La poire a finalement été coupée en deux entre les exigences de la Juve et l’offre initiale de Marseille.

L’accord n’est pas si mauvais pour le club phocéen, d’autant que Timothy Weah est encore jeune et suscite l’intérêt de clubs anglais, une bonne nouvelle dans l’optique d’une potentielle revente. Medhi Benatia peut toutefois nourrir quelques regrets car selon L’Equipe, le directeur sportif de l’OM est passé à côté d’un improbable échange. Le quotidien national confirme que des discussions se sont bien tenues entre les deux clubs pour que Valentin Rongier fasse le chemin inverse et rejoigne la Juventus Turin, ce qui aurait considérablement fait baisser le montant du transfert de Timothy Weah.

L'OM a failli envoyer Rongier à la Juve

L’entraîneur turinois Igor Tudor était favorable à cet échange, le Croate ayant beaucoup apprécié Valentin Rongier pendant son passage à l’OM en 2022-2023. Mais c’est finalement le nouveau patron de la Juve, Damien Comolli, qui a mis fin aux espoirs de Medhi Benatia et de son propre entraîneur en refusant catégoriquement d’inclure Valentin Rongier. Tout le monde connaît la suite des évènements avec le départ de l’ex-capitaine de l’OM vers Rennes et l’accord trouvé ce dimanche entre Marseille et la Juventus Turin pour le prêt payant avec obligation d’achat de Timothy Weah. Un renfort attendu avec impatience par Roberto De Zerbi, qui va pouvoir utiliser l’ancien joueur du PSG et de Lille dans plusieurs positions dans le couloir droit.