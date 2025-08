OM ‍: Timothy Weah signe à Marseille pour 18 millions ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton a mis des semaines à trouver son épilogue mais ça y est, un accord total a été trouvé entre l’OM et la Juventus Turin pour la signature de Timothy Weah. Marseille va payer 18 millions d’euros bonus compris.

L’Olympique de Marseille avait fait de Timothy Weah sa priorité depuis plusieurs semaines afin de renforcer son couloir droit. Polyvalent et capable de jouer ailier ou latéral, l’ancien joueur du PSG et du LOSC a très vite trouvé un accord avec l’OM pour rejoindre la cité phocéenne. Mais jusqu’à présent, les négociations bloquaient entre le club présidé par Pablo Longoria et la Juventus Turin. Marseille proposait 15 millions d’euros quand les Bianconeri exigeaient de leur côté 20 millions d’euros. Résultat, la poire a été coupée en deux pour satisfaire tout le monde et un accord a enfin été trouvé ce dimanche, annonce Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato révèle qu’un accord total a été entériné entre la Juventus Turin et l’Olympique de Marseille.

Weah à l'OM, accord total enfin trouvé

🚨🔵⚪️ EXCL: Tim Weah to Olympique Marseille, here we go! Deal verbally agreed now also with Juventus.



Exclusive details: package will be €1m loan fee, €14m obligation to buy, €3m add-ons, sell-on clause.



Weah only wanted Marseille, just waiting for green light to travel. 🇺🇸 pic.twitter.com/rEOeQ1yuAc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025

Les Olympiens vont payer 1 million d’euros pour le prêt payant de l’international américain avec une obligation d’achat fixée à 14 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus et une clause de revente dont le pourcentage n’a pas été révélé. « Weah ne voulait que Marseille et attendait juste le feu vert pour voyager », indique notre confrère. Timothy Weah va donc pouvoir quitter le groupe de la Juventus Turin, actuellement en stage en Allemagne, pour se rendre à Marseille. Il deviendra la sixième recrue de l’été en Provence après Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Très satisfait du mercato comme il l’a de nouveau fait savoir samedi soir après le match nul contre Séville au Vélodrome (1-1), Roberto De Zerbi appréciera ce renfort supplémentaire qui va lui offrir de multiples options.