L'OM enrage, Alexis Sanchez lui fait un coup tordu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le dossier Alexis Sanchez risque d'être compliqué pour encore un bon bout de temps. Le Chilien prend son temps alors que l'accord est proche avec l'OM. Pour une raison précise.

Alexis Sanchez discute, et son avenir est encore très loin d’être décidé. L’attaquant chilien envoie ses agents pour se faire libérer de son contrat à l’Inter Milan, où il ne fait plus partie des plans et cherche à se faire payer le salaire de sa dernière saison. L’accord serait proche, et le rendrait donc facile à recruter sans indemnité de transfert pour son futur club. L’OM est sur le coup, et Pablo Longoria est en discussions intenses avec son entourage pour ficeler un contrat à 3 millions d’euros. Un bel effort réalisé chacun de son côté, ce qui ne lui offrirait même pas le plus gros salaire du club, Kevin Strootman et même Cédric Bakambu restant pour le moment au-dessus. L’accord est souvent annoncé comme imminent, mais à l’heure où l’OM débute le championnat de France ce dimanche soir face à Reims, Alexis Sanchez n’est toujours pas proche de signer à Marseille.

Alexis Sanchez rêve de Barcelone, le PSG peut aider

L’explication ne va pas faire plaisir au club phocéen. En effet, le Chilien fait patienter tout le monde, car il attend un appel d’un grand club européen en priorité. Absent de l’entrainement en cette fin de semaine, l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester United ne rêve pas vraiment de l’OM. Il a l’intention de patienter, et si possible jusqu’à la fin du mois d’août, pour voir si une formation qui le fait rêver se présente. Son rêve est quasiment impossible, puisque ce serait de revenir au FC Barcelone, où il a laissé un très bon souvenir. Mais ses agents ont été mis au courant que le club catalan cherchait à recruter Bernardo Silva. Si jamais le Portugais devait dévier de sa trajectoire pour pourquoi pas signer au PSG, alors le Barça chercherait d’autres solutions pour se renforcer à moindre coût. Un signe qui suffit pour inciter Alexis Sanchez à freiner les discussions, car la Gazzetta dello Sport affirme que le Chilien a déjà trouvé un accord pour son départ de l’Inter Milan mais qu’il ne voit aucune raison de se précipiter. En effet, avec son futur statut de joueur libre, l’attaquant peut également se permettre de signer début septembre dans son futur club. Il reste à savoir si cette tendance va se confirmer, et si l’OM va avoir la patience d’attendre aussi longtemps, alors que la L1 reprend et que la Ligue des Champions va vite faire son apparition.