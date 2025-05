L’OM énerve l’Inter avant la finale de la Ligue des Champions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a besoin d'une grosse vente au mois de juin et ce sera très certainement Luis Henrique. Mais les négociations sont très compliquées avec l'Inter Milan.

Fin de saison chargée pour l’Inter Milan, qui joue le Scudetto face à Naples en Serie A, et prépare la finale de la Ligue des Champions face au PSG à la fin du mois de mai. Dans le même temps, le club lombard n’a que quelques jours début juin pour recruter avant la Coupe du mondes des clubs, où il arrive avec de grosses ambitions. La priorité en terme d’arrivée est clairement Luis Henrique, mais les négociations sont toujours aussi compliquées avec l’Olympique de Marseille. Le club provençal est bien vendeur, mais pas à n’importe quel prix. L’accord a vite été trouvé entre le Brésilien et l’Inter, mais entre les clubs, c’est de plus en plus compliqué. Tuttosport affirme ainsi que l’OM n’en démord pas des 30 millions d’euros demandés pour lâcher le joueur passé par Botafogo.

De son côté, la formation italienne est persuadée de pouvoir faire baisser ce prix. Problème, des clubs viennent se greffer aux discussions et la Juventus ainsi que deux formations anglaises sont arrivées. De quoi énerver la formation milanaise, persuadée que l’OM n’a pas d’autres offres et fait surtout le jeu des agents en faisant gonfler l’intérêt pour Luis Henrique afin de parvenir à toucher les 30 millions d’euros demandés. Un bras de fer où Pablo Longoria reste en position de force. Même si le président marseillais a confirmé que son club avait besoin d’une grosse vente d’ici au 30 juin pour faire baisser l’ardoise de Frank McCourt, c’est l’Inter Milan qui est pressé de recruter et doit allonger la monnaie sous peine de voir Luis Henrique lui filer sous le nez. Un nouveau rendez-vous entre les deux clubs est prévu en cette fin de semaine.