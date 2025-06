L’OM endort la Fiorentina pour Dodo

Dos au mur dans ce dossier, l'OM veut Dodo de la Fiorentina, mais ne compte pas payer le prix demandé par la formation italienne. Pablo Longoria essaye donc de passer par des chemins détournés.

A la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a un petit chouchou à ce poste. Il s’agit de Dodo, le défenseur de la Fiorentina que Roberto De Zerbi a connu pendant son passage au Shakthar Donetsk. Une collaboration visiblement fructueuse car l’entraineur italien adorerait faire signer le Brésilien en Provence. Mais la Viola demande 30 millions d’euros pour laisser filer Dodo, ce qui a eu le don de calmer tous les prétendants, de l’OM au Milan AC. Mais la partie n’est pas terminée, et Marseille espère la jouer fine pour s’en tirer à bien meilleur prix.

Roberto De Zerbi holds #Dodo of #Fiorentina in high regard, having coached him during his time at #ShakhtarDonetsk.



However, it's understood that #OlympiquedeMarseille are not currently looking for another right-back, as they believe they are well-covered in that position#OM pic.twitter.com/sUpx22kZlF