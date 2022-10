L'OM en panne, Jonathan Clauss fait un aveu

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM peine en ce moment. Les Marseillais restent sur trois défaites de rang en Ligue 1 ainsi qu'un revers en Ligue des champions mercredi à Francfort. Un coup de mou symbolisé par les performances en déclin de Jonathan Clauss. Le latéral promet de réagir le plus vite possible.

Octobre a rimé avec performances sobres pour l'OM. Après un début de saison tonitruant marqué par un bilan de sept succès en neuf matchs, les Marseillais ont marqué le pas depuis plusieurs semaines. Ils ont subi trois revers en Ligue 1 face à Ajaccio, le PSG et le RC Lens. Si en Ligue des champions ce fut meilleur avec deux succès sur le Sporting, la dernière sortie mercredi soir s'est soldée par une défaite à Francfort. Au-delà des résultats, le jeu collectif marseillais semble moins abouti, moins efficace. Globalement, Marseille a plus de difficultés à marquer devant et à garder sa cage inviolée derrière.

Clauss et l'OM dans le dur, en attente de jours meilleurs

Un homme symbolise plus que tout autre ce double constat, Jonathan Clauss. La recrue lensoise n'affiche pas le visage adéquat ces derniers temps, étant loin de son niveau nordiste ou de son statut d'international français. Il ne s'en cache pas et explique vouloir rebondir le plus tôt possible. « Tout le monde a des phases de moins bien. J'en suis conscient. C'est difficile d'inverser des tendances du jour au lendemain, j'essaye de trouver des solutions. À moi de trouver les ressources pour retrouver mon niveau et ma fougue du début de saison », a t-il indiqué en conférence de presse avant le déplacement olympien à Strasbourg samedi.

Vidéo #OM : "Je mets tout en œuvre pour retrouver ma fougue du début de saison", promet Clauss#TeamOM pic.twitter.com/H5f6pEH03j — La Provence OM (@OMLaProvence) October 28, 2022

Une analyse qu'il applique aussi à l'OM. Pour lui, les joueurs marseillais se doivent de proposer de meilleures prestations pour respecter le prestigieux club phocéen qu'ils représentent. « On fait tous les choses un peu moins bien. On est peut-être un peu plus touché physiquement. Il faut rester forts dans la tête et courageux. On ne peut pas commencer à se disperser. On va trouver la solution tous ensemble. […] On sait qu'on est attendus à chaque match. On a le devoir d'avoir des résultats quand on porte cet écusson. Évidemment que l'exigence des supporters est présente. C'est à nous d'inverser la tendance et de faire que tout redevienne comme il y a un mois et demi. On sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur », a t-il lâché. Une manière de souder le groupe alors que les premières dissensions sont apparues récemment, notamment avec Gerson. Un procédé indispensable au vu du programme copieux qui attend l'OM avant le Mondial : Strasbourg, Tottenham, OL et Monaco en trois semaines.