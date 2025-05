L'OM en feu, Benatia refuse la place de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Malgré la belle deuxième place de l'OM, les tensions en interne fatiguent clairement Pablo Longoria. Medhi Benatia a répondu directement à l'idée de devenir le président du club marseillais.

Pablo Longoria a tenu sa conférence de fin de saison après la belle deuxième place de l’OM en championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Même s’il n’y a toujours aucun trophée dans l’armoire à rajouter, le club phocéen peut estimer que sa saison est réussie. Mais difficile de trouver beaucoup de positif dans les propos du président espagnol, pour qui de nombreux dossiers sont des problèmes importants et il a tout étalé sur la place publique. L’arbitrage, le complot, les problèmes internes, les architectes sollicités pour contester l’utilisation de la VAR, le climat autour de l’OM, Longoria a visiblement du mal à se sortir de l’environnement marseillais, au point d’avoir été celui qui a poussé pour envoyer ses joueurs deux semaines à Rome pour préparer la fin de saison.

Longoria au bout du rouleau ?

Non merci ça ira !!! — MBenatia5 (@MedhiBenatia) May 20, 2025

Un climat pesant et peut-être trop pesant pour celui qui a vu ses proches partir du club après la houleuse réunion avec les supporters de l’automne 2023. Depuis, il n’est plus aussi serein aux yeux de Florent Gauteau, qui a analysé sa conférence de presse en expliquant qu’il ne serait pas étonnant de voir Medhi Benatia prendre sa place dans les années à venir. « J'ai trouvé sa conf très surprenante dans le ton, compte tenu de la belle saison réalisée. Il y a toujours ce côté complot, paranoïaque, sous pression. Le projet est quand même plutôt sympa. Dans sa communication, Longoria me fait flipper. Donc, à la Commanderie, des gens en veulent à l’OM. Les arbitres et la VAR aussi. Benatia avait un discours plus normal, et il incarne mieux la réussite et la force de l’OM. Longoria m’a l’air très fatigué. Je verrais bien Benatia prendre du galon dans les années à venir à l’OM », a livré le consultant de l’After Foot.

Une prise de parole qui a fait régir directement le directeur sportif de l’OM, très actif sur les réseaux et qui n’hésite pas à prendre la parole. « Non merci ça ira », a répondu le dirigeant marocain, pour qui il n’est pas question de tirer dans les pattes de Pablo Longoria même si le début de parcours de Benatia à l’OM est plutôt apprécié par les supporters comme les observateurs.