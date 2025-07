L'OM en course pour signer un n°10 belge à 20 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le recrutement d’un meneur de jeu n’est pas une priorité à l’OM cet été. Malgré tout, le club phocéen est attentif à la situation du prometteur Mario Stroeykens, en fin de contrat dans un an avec Anderlecht.

Après une saison aboutie, l’Olympique de Marseille a identifié ses besoins pour ce mercato estival. Un ailier gauche titulaire et des doublures pour Greenwood et Gouiri, c’est à peu près tout ce qu’il faut à Roberto De Zerbi dans le secteur offensif. Le recrutement d’un meneur de jeu n’est par exemple pas d’actualité puisque dans ce secteur de jeu, l’OM peut déjà s’appuyer sur Amine Harit mais surtout sur Adrien Rabiot, qui a brillé dans ce rôle la saison dernière. Cela n’empêche, les dirigeants marseillais restent à l’affût des bonnes opportunités et un dossier a retenu leur attention en Belgique.

West Ham want to sign Anderlecht midfielder Mario Stroeykens.



The 20-year-old, who has already made over 100 appearances in the Belgian Pro League, is valued at £17m.@talkSPORT pic.twitter.com/g3rPZN9vZo — Central (@WestHam_Central) June 24, 2025

Selon les informations du site spécialisé TransferFeed, l’Olympique de Marseille fait partie des trois clubs très intéressés par le profil de Mario Stroeykens. En fin de contrat dans un an avec Anderlecht, le meneur de jeu belge de 20 ans est favorable à un départ dans un club plus huppé après une saison satisfaisante, conclue avec 5 buts et 7 passes décisives en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues. Dans ce dossier estimé à environ 20 millions d’euros, l’OM est en concurrence avec West Ham et le PSV Eindhoven, qui ont également flashé sur le prometteur meneur de jeu né à Zellik.

L'OM apprécie Mario Stroeykens

Reste maintenant à voir si Anderlecht sera ouvert à un départ de sa pépite cet été, ou si le club de Jupiler Pro League tentera le tout pour le tout afin de conserver son international espoirs belge une saison de plus, quitte à prendre le risque de le voir partir libre dans un an. De son côté, Mario Stroeykens a bien l’intention de forcer son départ cet été et assurément, il ne dirait pas non à un départ à l’OM, avec la perspective de jouer la Ligue des Champions, malgré une faible garantie d’un temps de jeu important.