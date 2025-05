L'OM empoche 50 millions, le mercato sera fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En validant sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM s’offre une bouffée d’oxygène sur le plan financier. Ce qui va permettre aux dirigeants olympiens d’être ambitieux lors du prochain mercato.

Vainqueur au Havre samedi soir (1-3) pendant que la majorité de ses concurrents trébuchaient, l’Olympique de Marseille est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un soulagement pour le club phocéen, qui atteint son objectif et qui va récupérer un très gros chèque compris entre 40 et 50 millions d’euros de la part de l’UEFA pour cette qualification en C1. Medhi Benatia le sait mieux que personne, cette qualification était essentielle pour la viabilité du projet qu’il porte avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Le directeur sportif marseillais n’a d’ailleurs pas caché son soulagement au micro de DAZN après le succès au Havre.

Indice UEFA : L'OM en C1, la Ligue 1 saute de joie https://t.co/f8yCU0qC7L — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2025

« On est soulagés, on sera heureux d'ici deux ou trois jours. (...) On a eu des hauts et des bas, mais on a été 2es toute la saison, cette qualification est méritée. Il y a beaucoup de choses à améliorer, je ne vais pas me contenter de ça, mais c'était très important pour la suite du club » a reconnu Medhi Benatia, qui fait allusion aux finances de l’OM… et du mercato à venir. Car avec la Ligue des Champions en poche, Marseille retrouve une attractivité plus forte que jamais, qui devrait permettre de finaliser des arrivées de poids, comme l’ont fait savoir plusieurs comptes généralement bien informés après la victoire olympienne en Normandie.

Une qualification qui change tout pour le mercato

« Le mercato va pouvoir démarrer en mode coupe d’Europe. Hâte d’y être » a notamment publié La Minute OM, toujours bien renseignée sur les coulisses du club phocéen. Même chose pour Anthony Aubès, journaliste à BFM Marseille. « Cette qualification anticipée en Ligue des Champions permet de débloquer beaucoup de situations pour le mercato » promet-il. Sébastien Denis de Foot Mercato est sur la même longueur d’ondes. « Ça change tout cette qualif. Le mercato estival de l’OM, il va être caliente » a-t-il publié sur son compte X. Autant dire que du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on salive à l’avance du mercato que réservent Pablo Longoria et Medhi Benatia. La première recrue XXL de l’été pourrait être Aymeric Laporte, champion d’Europe 2024 avec l’Espagne, bouillant à l’idée de rejoindre Marseille mais qui attendait que l’OM décroche sa qualification en Ligue des Champions pour aller plus loin dans les négociations. C’est à présent chose faite.