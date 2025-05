Indice UEFA ‍: L'OM en C1, la Ligue 1 saute de joie

Dans : OM.

L’OM a souvent été moqué par les autres clubs français pour ses parcours peu glorieux en Ligue des Champions. Mais la présence du club phocéen en C1 l’année prochaine est en fait une excellente nouvelle pour l’indice UEFA de la France.

Au bout de la nuit, l’Olympique de Marseille a décroché samedi soir sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sur la pelouse du Havre, les hommes de Roberto De Zerbi ont d’abord ouvert le score par Amine Gouiri avant d’être coupés dans leur élan par une interruption de la partie pendant 30 minutes, la faute à des mouvements de foule en tribunes. Les Normands en ont profité pour égaliser, mais deux buts de Greenwood et encore de Gouiri dans les dix dernières minutes ont finalement scellé le succès olympien (1-3).

L’OM est à présent certain d’être au moins troisième et disputera donc la C1 la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour les finances du club marseillais… mais aussi pour l’indice UEFA de la France. Car même si l’OM n’a disputé aucune coupe d’Europe en 2022-2023 et en 2024-2025, le club présidé par Pablo Longoria est tout de même le troisième club français ayant ramené le plus de points à la France à l’indice UEFA sur les cinq dernières années cumulées, avec un total de 48.000 points. L’OM est loin derrière le PSG (116.500 points) et Lille (66.000), mais figure devant Lyon, Monaco, Rennes ou bien sûr Nice.

Le 3e français à l'indice UEFA revient en LDC

En ce sens, la qualification de l’Olympique de Marseille, qui doit ses points à ces excellents parcours en Europa League et en Conférence League, reste une très bonne nouvelle pour la France, qui récupère dans la plus prestigieuse des compétitions son troisième club le plus rémunérateur en points au ranking UEFA. Dans cette même logique, la présence de l’AS Monaco à la prochaine Ligue des Champions est également une bonne nouvelle. Reste maintenant à voir qui de Lille, Nice, Strasbourg ou (plus improbable) l’OL accompagnera l’OM, Monaco et le PSG en Ligue des Champions la saison prochaine.

Le classement des clubs français au ranking UEFA :

1er : PSG (5e au classement général)

2e : Lille (31e au classement général)

3e : Marseille (45e au classement général)

4e : Lyon (51e au classement général)

5e : Monaco (54e au classement général)