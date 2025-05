L’OM empêche Bennacer de repartir à Milan

Après des débuts convaincants avec l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer a plutôt déçu. Le club phocéen semblait parti pour le renvoyer au Milan AC suite à son prêt conclu cet hiver. Mais en réalité, les dirigeants marseillais n’ont pas encore tranché sur le cas de l’international algérien.

Tout n’est peut-être pas terminé pour Ismaël Bennacer. Finalement, on pourrait bien retrouver le milieu de terrain à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ce n’était pourtant pas la tendance évoquée depuis quelques semaines. Après des débuts convaincants, il est vrai face à Angers et l’AS Saint-Etienne, des adversaires de bas de tableau en Ligue 1, le joueur prêté par le Milan AC cet hiver n’a pas confirmé. L’international géorgien n’est pas débarrassé de ses pépins physiques et ne s’est jamais vraiment installé dans le onze de Roberto De Zerbi.

Il semblait donc difficile, voire impossible pour l’Olympique de Marseille d’investir 12 millions d’euros, soit le montant de l’option d’achat de son prêt. Mais selon les informations du journaliste Luca Bendoni, le club phocéen n’a pas encore tranché sur le cas Ismaël Bennacer. Les dirigeants marseillais seraient toujours en pleine réflexion sur l’avenir du milieu de 27 ans. La direction préfère prendre son temps sachant que l’effectif n’a pas un besoin urgent de renforts dans l’entrejeu. De plus, le vice-champion de France ne veut pas commettre d’erreur sur un joueur dont le salaire pèse sur les finances.

🔵⚪️ Internal talks at OM regarding the option to buy Ismael Bennacer from AC Milan for €12m. No decision yet due to no urge to sign a midfielder + Bennacer's weighty salary.

Dynamic situation.



Amar Dedic looks set to leave OM.



OM's priority is a new CB.#TeamOM #ACMilan pic.twitter.com/a2ghMVdP59