L'OM embrouille le Paris FC dans ce dossier à 20ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très ambitieux, le Paris FC ne s’interdit rien et vise Enzo Millot, milieu de terrain de Stuttgart. Problème pour le club francilien, l’international espoirs français figure aussi parmi les cibles de l’OM au mercato.

Le Paris FC est bien décidé à frapper fort cet été pour son premier mercato estival sous la direction du clan Arnault. Avec sa montée en Ligue 1, le club francilien a tout intérêt à se renforcer et dans cette optique, le nom d’Enzo Millot a été évoqué ces dernières heures. L’international espoirs français est une valeur sûre de Bundesliga, où il brille avec Stuttgart depuis 2021 et son profil fait l’unanimité au sein du PFC. A en croire Sky Sports, les dirigeants parisiens sont très chauds à l’idée de faire sauter la clause libératoire du joueur, fixée à 20 millions d’euros. Mais un imprévu pourrait bien changer les plans du joueur et du Paris FC dans ce dossier : l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

L'OM concurrence le Paris FC pour Enzo Millot

Contre toute attente, le compte spécialisé Le Petit OM révèle que les dirigeants olympiens sont eux aussi intéressés par le milieu offensif passé par Monaco. Le profil du joueur est très apprécié en interne du côté de l’OM et sa polyvalence en fait un élément qui pourrait être précieux dans l’effectif de Roberto De Zerbi la saison prochaine. Le compte spécialisé précise qu’Enzo Millot était représenté par l’ancienne agence de Medhi Benatia, un élément qui pourrait compter pour le joueur de 22 ans même s’il est notifié que ce dernier est depuis tout petit un supporter… du Paris Saint-Germain.

Le Paris FC n'hésite pas à viser un joueur à 20ME https://t.co/aDCu9DRDD0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2025

Un élément que l’OM ne semble pas prendre en compte au moment de choisir ses potentielles recrues. Du côté de la cité phocéenne, on se demande surtout si Enzo Millot sera une cible en cas de départ d’Adrien Rabiot, ou si la volonté de Pablo Longoria et de Medhi Benatia est de faire venir le joueur de Stuttgart quoi qu’il arrive. Dans le même temps, un joueur au registre similaire est lui aussi sur le point de débarquer en la personne d’Angel Gomes, en fin de contrat avec Lille. Le mercato s’annonce en tout cas très actif du côté de la Canebière cet été.