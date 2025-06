L'OM écoeure West Ham, Egan-Riley signe 4 ans ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé la signature de CJ Egan-Riley, le défenseur de Burnley. L'OM a réussi à maintenir West Ham à distance.

La bataille à distance entre l'Olympique de Marseille et West Ham s'est soldée par un KO pour le club londonien concernant CJ Egan-Riley. En effet, les Hammers ont tenté jusqu'au bout de convaincre le défenseur anglais de 22 ans de s'engager, mais à en croire plusieurs sources proches de l'OM, CJ Egan-Riley était totalement convaincu de son choix et il a repoussé l'ultime offre venue de West Ham, laquelle était pourtant financièrement supérieure à celle de Marseille. Pablo Longoria peut donc se réjouir puisque le défenseur de Burnley a d'ores et déjà passé sa visite médicale, laquelle a été positive. Dans la foulée, CJ Egan-Riley a rapidement signé son contrat avec le club phocéen jusqu'en 2029. Une opération impeccable pour l'Olympique de Marseille, car l'international U21 anglais était arrivé à la fin de son contrat avec le club qui remonte en Premier League.

Egan-Riley signe à l'OM jusqu'en 2029

𝐂𝐉 𝐄𝐠𝐚𝐧-𝐑𝐢𝐥𝐞𝐲 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 ! 🔵⚪️



Le défenseur central 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 rejoint l’OM libre de tout contrat après son passage à Burnley FC. Il arrivera à Marseille à la suite de l’EURO U21 qu’il dispute actuellement avec les Young Lions ✍️ pic.twitter.com/nPvIg4NLH1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 14, 2025

CJ Egan-Riley avait eu l'occasion de s'entretenir avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia avant de faire son choix, et le défenseur anglais a été convaincu que pour le bien de sa carrière, il était mieux de choisir l'Olympique de Marseille plutôt que West Ham. Il est vrai aussi qu'Egan-Riley a bien vu que le club phocéen a été en mesure de permettre à des joueurs comme Mason Greenwood ou Jonathan Rowe de continuer à progresser sous les ordres de l'entraîneur italien. n argument visiblement décisif pour convaincre le joueur de Burnley d'abandonner la Premier League alors que son club venait de remonter dans l'élite du football anglais avec un record incroyable, celui d'encaisser seulement 16 buts en 46 matchs. Du côté de l'OM, on espère que CJ Egan-Riley aura la même efficacité défensive la saison prochaine.