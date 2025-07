L’OM donne rendez-vous mardi soir

Pierre-Emerick Aubameyang arrive, tout Marseille l'attend. Les détails ont fuité sur son arrivée, mais aussi sur son futur contrat.

Le mercato de l’Olympique de Marseille va certainement connaitre une semaine mouvementée. Une première arrivée de taille va avoir lieu puisque Pierre-Emerick Aubameyang verra son avion se poser mardi soir à Marignane. L’attaquant gabonais a prévu sa visite médicale pour ce mercredi et la signature du contrat dans la foulée. Le mardi à 19h15, il va donc poser les pieds en Provence un an après son départ, avec probablement un accueil très chaleureux de la part des supporters, qui n’ont pas oublié sa saison 2023-2024 très intéressante malgré les difficultés de l’OM à ce moment là.

✈️🇬🇦 Pierre Emerick Aubameyang arrive à Marseille, ce mardi à 19:15 et passe ses tests médicaux le lendemain.



✍🏼 Parti pour un contrat de 2 ans, Aubam pourrait finalement signer un an + un an d’option levée si il joue ~50% des matches de #LIgue1 avec l’OM. #mercato #JPL pic.twitter.com/GQdd9DYgnl