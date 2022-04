L'OM doit mettre le pactole pour lui, c'est 100 % garanti

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

William Saliba enchaine les grosses performances avec l’Olympique de Marseille, et cela pourrait bien aider le club provençal à aller chercher une place sur le podium en fin de saison.

Par contre, ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour faciliter son acquisition au mercato. En effet, le défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne explose littéralement et cela rapidement risque de devenir trop gros pour l’OM. Le voilà désormais international français, et à Arsenal, qui l’a tout de même prêté trois saisons de suite à Saint-Etienne, Nice puis Marseille donc, on ne souhaite pas le lâcher une quatrième fois. Mikel Arteta a bien fait comprendre que, malgré les critiques, son club avait eu raison de lui permettre de grandir ailleurs, ce qui laisse à penser qu’Arsenal veut désormais le garder pour l’avenir. L’OM, qui l’a récupéré en prêt sans option d’achat, va bien tenter de l’acheter définitivement, mais ce sera quasiment mission impossible. Y compris en mettant le paquet, comme l’espère Jean-Charles de Bono sur FootballClubdeMarseille.

Il vaut largement les 30 millions d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

« Sincèrement à 30 ME, aujourd’hui il faut que l’OM l’achète ! C’est un joueur qui vaudra 50 ou 60 ME dans deux ans. S’il fait la coupe du monde et qu’il flambe, qu’il est titulaire, on ne sait jamais ça peut aller très vite dans le football. Il ne faut pas se dire que 30ME c’est cher, il faut se dire qu’il va te faire gagner de l’argent. Un risque avec Saliba ? Quand tu es un joueur de qualité comme lui, tu ne deviens pas mauvais du jour au lendemain, je ne connais pas ça personnellement, sinon on ne mise sur personne… », a fait savoir l’ancien joueur de l’OM désormais consultant, et qui incite Pablo Longoria à mettre le paquet pour garder son défenseur central. Il n’est toutefois pas sûr qu’Arsenal, qui a de grandes ambitions pour cet été, soit tout simplement vendeur. Et jamais un club français n’a fait craquer une formation de Premier League au mercato avec un joueur sous contrat.