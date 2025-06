L'OM déniche la doublure de Gouiri en Grèce

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal, Amine Gouiri s'est rapidement mué en homme providentiel. Toutefois, l'Olympique de Marseille a besoin de lui trouver une doublure en vue des échéances de la saison prochaine.

Après une longue période de doute, l'Olympique de Marseille a finalement réussi à tenir le cap et à s'adjuger son billet pour la prochaine Ligue des champions. En terminant dauphin du Paris Saint-Germain, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré qu'ils étaient capables du meilleur. Une situation qu'il faudra réitérer la saison prochaine face au gratin du football européen. Pour cela, les Phocéens vont pouvoir compter sur un Amine Gouiri en très grande forme.

L'international algérien, arrivé à la fin du mois de janvier, s'est très rapidement acclimaté au contexte du stade Vélodrome et est devenu un élément indispensable de l'effectif. Sauf qu'avec le nombre de matchs à jouer la saison prochaine, il ne pourra pas tenir la baraque tout seul. C'est dans ce contexte que la direction du club de la Canebière a prévu de lui trouver une doublure. Celle-ci pourrait d'ailleurs se trouver en Grèce.

L'OM scrute en Grèce

Dans des informations avancées par Football Club de Marseille, on apprend que l'OM veut faire son marché en Grèce. Plusieurs joueurs à différents postes sont étudiés, notamment Fotis Ioannidis. L'attaquant de 25 ans sort d'une saison intéressante avec le Panathinaïkos et a tapé dans l'oeil de la direction marseillaise. Celle-ci apprécie sa grande polyvalence, lui qui manie « puissance et mobilité » et qui viendrait pour jouer la doublure d'Amine Gouiri la saison prochaine.

De son côté, le joueur pourrait franchir un cap dans sa carrière en signant dans un club qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Transfermarkt évalue d'ailleurs sa valeur à 15 millions d'euros, une somme raisonnable pour l'OM qui a de toute façon besoin d'investir pour ne pas se montrer ridicule aux yeux de l'Europe. Mais avant d'investir à ce poste, le club phocéen devra peut-être se séparer auparavant de Neal Maupay et ou de Faris Moumbagna afin d'éviter l'embouteillage au poste de numéro neuf.