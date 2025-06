L’OM débordé de partout au mercato ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Parfois considéré comme dans la poche, le dossier Aymeric Laporte devient désormais une mission très compliquée pour l'OM, qui voit des mastodontes européens débarquer.

L’OM a besoin de deux défenseurs centraux de premier choix cet été, afin de présenter une charnière digne des exigences pour le retour en Ligue des Champions. Autour de Leonardo Balerdi, les dirigeants olympiens rêvent depuis très longtemps de récupérer Aymeric Laporte, qui possède encore un an de contrat à Al-Nassr mais semblait capable de se dégager de ses 12 derniers mois. Depuis le mois de janvier, son arrivée est annoncée mais à l’heure où tout pourrait être bouclé avec la fin du mois de juin, les choses se compliquent.

Six clubs rappliquent, l'OM n'est plus seul

À mes Marseillais d’ici,

À mes Marseillais de loin,

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝘂𝘀, 𝗹'𝗮𝗿𝗺𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀. ⚔️💙 pic.twitter.com/d1K7WBy4YP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 17, 2025

A 31 ans, l’ancien défenseur de Manchester City a l’embarras du choix, et il compte bien profiter de son statut d’international désireux de revenir en Europe pour faire grimper les enchères. L’OM, qui était seul sur le coup pendant un moment, est désormais débordé par les concurrents. En effet, ESPN nomme six clubs qui se sont renseignés auprès du clan du défenseur central : Naples, l’Inter Milan, Athletic Bilbao, Aston Villa, l'OM et Arsenal qui vient de se manifester récemment. Cinq concurrents donc pour l’OM, dont certains avec de gros moyens financiers, comme les Gunners bien sûr, mais aussi le Napoli qui veut littéralement offrir une Dream Team à Antonio Conte. Kevin De Bruyne pourrait ainsi tenter de convaincre son ancien coéquipier.

L’international espagnol a prévu de faire son choix dans les prochaines semaines, mais selon le média sportif américain l’OM n’est plus en position de force. Et dans le même temps, les dirigeants olympiens ont activé d’autres pistes pour tenter de trouver leur bonheur, l’idée n’étant pas d’être à la merci d’un « oui » ou d’un « non » de Laporte pour subir le mercato cet été.