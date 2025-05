L'OM craque pour la nouvelle star israëlienne ‍!

Dans : OM.

Confronté au probable départ de Luis Henrique, l’Olympique de Marseille va tenter de recruter un nouvel ailier. Son entraîneur Roberto De Zerbi a conseillé le profil de l’Israélien Manor Solomon, très en vue pendant son prêt à Leeds United cette saison.

Ce sera sans doute l’une des premières opérations estivales de l’Olympique de Marseille. En discussions avec l’Inter Milan, le club phocéen pourrait vite boucler le départ de Luis Henrique. Le transfert du Brésilien rapporterait entre 20 et 30 millions d’euros, soit une enveloppe intéressante pour se renforcer pendant l’été. Le pensionnaire du Vélodrome doit notamment préparer la succession de son ailier en partance pour la Lombardie. Et selon les informations de TeamFootball, la direction olympienne se verrait bien accueillir Manor Solomon.

Cet ailier gauche de 25 ans sort d’une saison convaincante sous le maillot de Leeds United. En Championship, le joueur prêté par Tottenham compte 12 passes décisives et 10 buts, dont celui inscrit dans le temps additionnel contre Plymouth Argyme (victoire 1-2) qui a offert le titre de champion aux Peacocks samedi. Sans surprise, ce genre de coup d’éclat ne passe pas inaperçu en Angleterre et même à l’étranger. « Manor s’éclate à Leeds, mais il est sous contrat avec les Spurs (jusqu’en 2028) et tout dépendra de ce que voudra faire Daniel Levy (le président de Tottenham)», a prévenu un proche du joueur.

De Zerbi le connaît bien

« Manor aime le foot anglais et il privilégiera la Premier League, a poursuivi le membre de son entourage. Mais dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au vu de la saison de Manor, de très nombreux clubs se renseignent sur sa situation. En France ? Oui, un grand club du sud… » Déjà suivi par Roberto De Zerbi lorsqu'il entraînait Brighton, l’international israélien vaudrait 17 millions d’euros dans l'esprit de ses supérieurs. Mais avant d’accepter son départ, on peut penser que le club londonien attendra l’avis de son futur manager, l’actuel coach Ange Postecoglou étant clairement menacé.