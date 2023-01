L'OM contacté par Madrid pour Jonathan Clauss !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La dernière ligne droite du mercato s'emballe et du côté de l'Olympique de Marseille cela devrait être le cas jusqu'à la dernière heure. Le dernier dossier en date concerne Jonathan Clauss.

Tandis que les supporters de l’OM se focalisent sur la possible venue de Terem Moffi, prétexte à une joute épistolaire de très haut niveau sur les réseaux sociaux avec les fans de l’OGC Nice, une autre opération pourrait devenir un sujet sensible. Il ne s’agit pas de Matteo Guendouzi, toujours sur les tablettes d’Aston Villa, mais de Jonathan Clauss qui a tapé dans l’oeil de l’Atlético Madrid et pas que depuis quelques semaines. L’été dernier, avant que le RC Lens n'accepte l’offre de l’Olympique de Marseille, le nom de Jonathan Clauss avait été cité chez les Colchoneros, sans que l’on sache si cela s’était concrétisé par une proposition financière transmise au club nordiste pour le défenseur international français. Mais selon différentes sources, le club entraîné par Diego Simeone serait revenu à la charge ces derniers jours auprès de Pablo Longoria afin de savoir si un deal pouvait être trouvé concernant Jonathan Clauss.

L'OM et Madrid discutent pour Clauss ?

« En claquettes dans la zone, j'fais chanter tout l'Vélodrome .. »

DoubleJ 🛸🔵⚪️ pic.twitter.com/h4LMMMZgjk — Jonathan Clauss (@Djoninho25) January 12, 2023

Journaliste pour le Standard, Nizaar Kinsella explique que « l’Atlético Madrid discute avec Jonathan Clauss et l’OM afin d’envisager un prêt avec option dès ce mercato d’hiver ou un transfert l’été prochain. » Aussi étonnante que soit cette information, L'Equipe confirme qu'effectivement les dirigeants madrilènes envisagent de transmettre une offre à l'Olympique de Marseille afin de s'offrir l'international français. Une opération improbable dans la mesure où Jonathan Clauss ne manque jamais de rappeler tout le plaisir qu'il a de jouer sous le maillot de l'OM et on le voit mal partir après seulement six mois passés à Marseille. Reste cependant à savoir qui a intérêt à lancer cette rumeur, alors que l'ancien joueur de Lens a encore deux ans et demi de contrat avec le club phocéen.