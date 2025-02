L'OM contacte ce nouveau prodige belge

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gouverner c'est prévoir et on peut faire confiance à Pablo Longoria et Mehdi Benatia concernant le prochain mercato de l'Olympique de Marseille. Les deux dirigeants de l'OM ont un jeune joueur belge dans le collimateur.

Son nom avait déjà circulé du côté du Vélodrome en novembre dernier après la blessure de Valentin Carboni, Mario Stroeykens n'a pas quitté le radar de l'Olympique de Marseille. Et preuve que l'OM avait vu juste en suivant de près le jeune milieu de terrain (20 ans) d'Anderlecht, c'est que depuis sa valeur financière est passée de 10 millions à 14 millions d'euros, ses performances sportives avec le club belge étant de plus en plus remarquées. International dans toutes les sélections jeunes en Belgique, Mario Stroeykens frappe désormais à la porte des Diables Rouges et l'Olympique de Marseille pourrait avoir de la concurrence dans ce dossier, Brighton et Leipzig étant déjà cités. Cependant, le site JeunesFooteux confirme que Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent toujours faire signer Mario Stroeykens lors du prochain mercato.

L'OM ne lâche pas Mario Stroeykens

Le jeune milieu de terrain entrera dans sa dernière année de contrat l'été prochain, et faute d'une prolongation, il sera plus facile pour l'OM de négocier avec Anderlecht, les Mauve et Blanc ne voulant pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an. « Le milieu offensif de 20 ans est capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Une polyvalence qui plait beaucoup au board de l'OM, ainsi qu'à Roberto De Zerbi », précise notre confrère au sujet de Mario Stroeykens, qui, si l'on remonte un peu plus dans le temps, avait été également évoqué à l'Olympique Lyonnais. Plus récemment, Mario Stroeykens a fait la Une du magazine Forbes, le joueur étant considéré comme l'un des 30 meilleurs talents belges de moins de 30 ans. Et pas seulement comme footballeur, puisque le milieu de terrain côtoie des artistes et des intellectuels dans ce classement.