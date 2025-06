L’OM cible un international néerlandais

Un joueur libre capable de faire une belle doublure au poste d'arrière droit, c'est le souhait de l'OM en se penchant sur Rick Karlsdorp, qui termine son contrat avec le PSV Eindhoven.

Inquiet pour sa défense en vue de la Ligue des Champions, l’OM n’écarte aucun recrutement pour cet été. A droite, malgré les progrès d’Amir Murillo, un recrutement est envisagé, Pol Lirola ne donnant pas de gages de satisfaction à Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes sont déjà sorties, mais ce n’est pas une surprise, les dirigeants olympiens rêvent de recruter des joueurs sans avoir à trop dépenser. Tous les éléments en fin de contrat sont susceptibles d’être dans le viseur de Pablo Longoria. Et c’est le cas de Rick Karsdorp, qui a longtemps tenu la barre au poste de latéral droit au sein de l’AS Roma. Il y est resté pendant sept saisons avant de rejoindre le PSV Eindhoven l’an dernier. Le joueur possédait une option pour une prolongation d’une saison, mais il n’a toujours pas activé cette possibilité. Selon le journaliste Jordi Escanilla, l’OM en a donc profité pour l’approcher et débuter des discussions sur sa situation et la possibilité qu’il rejoigne Marseille cet été.

