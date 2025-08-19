L’OM cherche sa nouvelle taupe ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Quelle entrée en matière de l'OM, où une défaite à Rennes a tout fait voler en éclats. Les fuites dans les journaux mettent aussi tout le monde sur les nerfs.

Début de saison sous haute tension à l’Olympique de Marseille, ce que personne n’avait vu venir. Il y a certes le mercato qui pèse dans les têtes et un joueur comme Jonathan Rowe a du mal à digérer le fait qu’il soit incité à partir pour permettre au club de se payer Joël Ordonez. Et il y a aussi des cadres qui ont perdu leur sang-froid, puisque L’Equipe raconte qu’outre Rabiot qui a beaucoup chauffé le jeune ailier anglais, Pierre-Emile Hojbjerg a aussi eu un discours très musclé envers certains joueurs, dans la foulée d’un Roberto De Zerbi qui a, contrairement à ce qu’il a confié en conférence de presse, bien fait trembler les murs.

Rongier accusé à tort ?

A chaque jour, de nouveaux détails paraissent dans la presse, que ce soit sur RMC, L’Equipe ou La Provence pour ne pas faire de jaloux. Des informations qui ont même obligé l’OM à punir Rabiot et Rowe, ce qui n’a été fait qu’une fois que le public a pris connaissance de cette bagarre dans les vestiaires. Au début de l’été, le club olympien se félicitait pourtant d’avoir fait le ménage dans le fameux dossier de la taupe. La saison dernière, toute la délégation était partie en vase clos à Rome pour éviter les oreilles qui trainent à Marseille, et mettre les médias dans le noir. La directrice de la communication Elodie Malatrait avait ainsi été remplacée et même un joueur comme Valentin Rongier, soupçonné d’alimenter les médias, n’était pas pleuré.

Mais de toute évidence, les informations circulent toujours aussi facilement et sur les réseaux sociaux, on rigole jaune du côté des supporters de l’OM. « Ceux qui pensaient que c’était Rongier la taupe, y’a une info par jour qui sort du vestiaire », « Retrouvez vite la taupe l’OM, on n’a pas le temps pour ce genre de conneries », « Pourquoi ce genre d’information filtre dans la presse. On nous expliquait que c’état Malatrait la taupe, mais l’impression que tout le monde à l’OM est une taupe », « est ce qu’on peut insulter tous les blaireaux qui ont traité Ronger de taupe sans le début de commencement d’une preuve? », « la taupe de l’OM, toujours aussi efficace », ont balancé les suiveurs du club olympien, pour qui le problème n’est pas réglé et il est tout de même dommageable de voir que chaque altercation ou remontrance, est publiée le lendemain dans les différents médias.