L’OM cartonne, il attend une semaine pour dire bravo

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La convaincante victoire de l'OM contre Brest n'a pas fait l'unanimité chez les suiveurs du club phocéen. Marseille sera attendu le week-end prochain face à Lille.

Petit récital pour l’OM qui a su mettre à profit sa retraite à Rome pour sortir un match complet contre Brest et s’imposer 4-1. Avec ce succès, les Marseillais récupèrent leur deuxième place qui était clairement en danger à quatre matchs de la fin. Les options tactiques de Roberto De Zerbi ont été payantes, et Amine Gouiri a brillé avec un triplé qui a lancé l’OM sur de bons rails. Malgré cette performance de haute volée et surtout de bon augure en vue des trois derniers matchs, tout le monde n’est pas convaincu par la prestation d’ensemble des Marseillais. Il faut dire que, avant l’égalisation brestoise en première période, il y a eu un sacré moment de flottement qui n’a pas pardonné. Si Gouiri a su l’enrayer, cela gâche un peu le résultat final pour Arnaud Hermant, le journaliste de L’Equipe.

Il prend rendez-vous contre Lille

« Un match accompli oui, mais pas un grand match. Tout simplement parce qu’en face ce n’était pas un grand adversaire. Si Marseille reproduit le même match la semaine prochaine contre Lille, là je vous dirais chapeau et bravo Marseille, ils auront assuré leur deuxième place. Là, ils ont fait une bonne partie mais j’ai trouvé que y’a eu quand même quelques moments de flottement et où ils n’étaient pas totalement sereins. Je pense qu’ils ont profité du fait que Brest, après l’égalisation, ait décidé de descendre très bas et de reculer pour finalement se mettre dans la panade. Moi je n’ai pas vu un grand Marseille, j’ai vu un bon Marseille et c’est déjà pas mal », a livré le journaliste de La Chaîne L’Equipe, pour qui il y a encore du travail pour que l’OM soit aussi convaincant la semaine prochaine dans une ambiance qui sera très chaude à Lille. Les Marseillais s’y sont en tout cas parfaitement préparé en évitant le piège brestois ce dimanche soir au Vélodrome.