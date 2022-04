L’OM c’est trop, Longoria pense à tout plaquer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Aux commandes de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne pouvait pas rêver mieux. Le président marseillais se dit comblé par son expérience dans la cité phocéenne. Et ne peut envisager un rôle similaire au sein d’un autre club à l’avenir.

Si Pablo Longoria bénéficie d’une belle cote de popularité auprès des supporters, ce n’est pas seulement pour ses compétences. Bien sûr, les fans de l’Olympique de Marseille apprécient son travail sur le marché des transferts et sa manière de défendre le club phocéen. Mais le président marseillais se distingue surtout par sa passion au quotidien, lui qui n’hésite pas fêter les buts au Vélodrome tel un véritable ultra.

Il faut dire que Pablo Longoria s’éclate à l’Olympique de Marseille. A tel point que l’Espagnol ne peut envisager un rôle similaire au sein d’un autre club à l’avenir. « La première et dernière fois que je suis président d'un club de football ? C'est très clair, a répondu Pablo Longoria à l’agence de presse EFE. Je l'ai toujours dit à mes collaborateurs et mes proches au club. C'est ma dernière grande expérience dans le football. Ce club te remplit tellement d’intérêt, te transmet tellement de passion que retrouver le même niveau d'implication à l'avenir va être très compliqué. »

Lu ds @francefootball : "Aucun joueur n'a de secret pr Longoria. En nov, il croise Kaboré convaincu que Pablo n'a jamais entendu parler de lui."Bien sûr que je te connais, Charles ! Depuis la CAN U20". Kaboré ne se souvient même plus des matches et des actions dt parle Longoria" — OManiaque (@OManiaque) April 9, 2022

« J'aimerais retourner à la base après cela, mais surtout profiter de cette expérience, a poursuivi le président de l’Olympique de Marseille. Dans ma tête, c'est ma dernière grande expérience et je dois profiter de chaque jour en tant que grand fan de football que je suis. » Un discours identique à celui prononcé dans son entretien à France Football, à qu’il a rappelé son attachement à la cité phocéenne. « Cette ville me ressemble. Je l'adore. Cette aventure à Marseille, c'est l'aventure de ma vie. Pour la première fois, je ne pense pas au futur. Je sais déjà que je ne travaillerai jamais à la tête d'un autre club. Je me sens à la maison. J'imaginais le club parfait ainsi. Les sensations sont si fortes ici », a conclu Pablo Longoria, qui n’a pas prévu de partir avant un moment.