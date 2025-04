L'OM bousculé par Rennes dans un dossier crucial

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'été prochain sera synonyme de nouveaux changements dans l'effectif marseillais. L'OM devra se trouver un grand avant-centre pour assister Greenwood. Mehdi Benatia l'a trouvé aux Glasgow Rangers mais la concurrence s'annonce féroce.

Mason Greenwood est l'arbre qui cache la forêt à l'Olympique de Marseille. Auteur de 18 buts en Ligue 1, l'Anglais est le patron offensif du club phocéen alors qu'il n'est pas un pur numéro 9. A ce poste précis, les Marseillais n'ont pas été très heureux cette saison. Faris Moumbagna s'est gravement blessé, Elye Wahi est parti en Allemagne au bout de 6 mois, Neal Maupay a rarement été au niveau et même Amine Gouiri n'a pas été transcendant malgré de bons débuts. L'OM serait très inspiré de ramener un buteur au prochain mercato estival.

L'OM et Rennes sur la trace d'Hamza Igamane

Le directeur sportif Mehdi Benatia l'a trouvé en Ecosse selon les informations du journaliste du site FC Marseille Hakim. L'ancien défenseur marocain mise sur un compatriote qui a crevé l'écran aux Glasgow Rangers cette saison. Il s'agit d'Hamza Igamane, 22 ans. Récemment appelé en sélection marocaine pour la première fois, il a inscrit 15 buts cette saison toutes compétitions confondues (11 en championnat écossais et 4 en Ligue Europa). Cependant, Marseille doit composer avec une concurrence fournie pour l'attaquant.

Le Stade Rennais s’intéresse fortement à Hamza Igamane… Tottenham, Everton, FC Séville et l’OM entre autre sont les clubs les plus intéressés — Hakim (@Z_hakos) April 23, 2025

En France, le Stade Rennais a aussi retenu le nom d'Hamza Igamane pour son recrutement. A l'étranger, des formations comme Tottenham, Everton et le FC Séville sont sur les rangs pour le buteur marocain. En course pour une qualification européenne, l'OM a un sérieux avantage dans ce domaine avec Rennes, embourbé dans le ventre mou en Ligue 1. Seul Tottenham peut éventuellement jouer la Ligue des champions en cas de succès en C3. Les Marseillais devront donc réussir leur fin de saison et décrocher la C1 pour être les immenses favoris dans la quête d'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.