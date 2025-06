L'OM bloque 32ME pour recruter un duo d'enfer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato estival 2025 est désormais ouvert et du côté de l'OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont les idées claires sur les joueurs qu'ils veulent recruter pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi. Une enveloppe est même déjà bloquée pour deux joueurs.

L'Olympique de Marseille a officialisé samedi la signature de Conrad Jaden Egan-Riley, le défenseur, international Espoirs anglais de 22 ans arrivé librement de Burnley, mais les choses vont dorénavant commencer très sérieusement. Dans la perspective de briller en Ligue des champions, et non pas faire de la figuration, le club de Frank McCourt souhaite se renforcer dans les secteurs identifiés par Roberto De Zerbi. Et pour cela, Pablo Longoria a eu le feu vert du propriétaire américain de l'OM pour se montrer incisif. C'est dans ce cadre que le site spécialisé TeamFootball annonce que le duo Longoria-Benatia a d'ores et déjà bloqué 32 millions d'euros afin de recruter Noa Lang et Mitchel Bakker, et cela, très rapidement, la date du 1ᵉʳ juillet étant même évoquée par nos confrères.

L'OM veut frapper vite et fort dès le début du mercato

Les deux dossiers ne sont pas simples, car la concurrence existe, mais l'Olympique de Marseille a fait de l'attaquant international néerlandais du PSV et du défenseur de l'Atalanta les deux priorités absolues. « Pour l’OM, réunir Lang et Bakker envoie un message clair : le club ne veut pas juste exister en Ligue des champions, il veut y jouer un vrai rôle. Le mercato ne fait que commencer, mais ce duo pourrait bien être le premier grand coup psychologique d’un été très chaud », explique le journaliste de TeamFootball, qui ajoute que l'entourage des deux joueurs est favorable à une signature à l'Olympique de Marseille.

Noa Lang supplie le PSV de le vendre à l’OM https://t.co/1mldoOXIZO — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Cependant, concernant Noa Lang, on sait que la concurrence sera rude pour l'Olympique de Marseille, car l'attaquant du PSV est convoité depuis plusieurs mois par Naples. Les champions d'Italie sont chauds dans ce dossier, mais on peut faire confiance à Pablo Longoria pour trouver des arguments à même de faire changer les choses en faveur de l'OM, quitte à impliquer un joueur phocéen dans l'opération avec Eindhoven. Le club phocéen est passé en mode mercato, tout est donc possible.