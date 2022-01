L’OM au coeur d’une incroyable mêlée pour Kolo Muani

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM rêve de réaliser un gros coup l'été prochain en récupérant Randal Kolo Muani gratuitement en provenance de Nantes. Problème, beaucoup de clubs sont sur le coup.

Les joueurs en fin de contrat sont la nouvelle richesse du football sur le marché des transferts. De plus en plus fréquemment, des éléments majeurs vont au bout de leur engagement, faisant disparaitre les indemnités de transferts de club à club, pour récupérer des meilleurs contrats et des primes à la signature. Un statut qui n’est plus réservé aux joueurs de seconde zone cherchant à rebondir. Kylian Mbappé en est l’exemple le plus probant, avec Lionel Messi également. A Nantes, c’est l’attaquant vedette Randal Kolo-Muani qui va changer d’air en fin de saison, et il ne s’en cache pas. Il a annoncé que c’était sa dernière saison chez les Canaris, et aucune négociation n’a réellement avancé avec le clan Kita pour qu’il reste à Nantes. L’international espoirs français est donc à l’écoute des offres depuis le début de l’année 2022, et il ne devrait pas en manquer.

Les Allemands en force sur Kolo Muani

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Randal KM (@r_kolomuani)

A 23 ans, Kolo Muani sait déjà que son salaire actuel de 15.000 euros par mois va littéralement exploser dans quelques mois. Il lui reste à trouver le point de chute. Et selon L’Equipe, la bataille fait déjà rage avec une énorme pression venue d’Allemagne, où 5 clubs sont sur les rangs, dont Dortmund, Leverkusen et Leipzig bien sûr. Mais le buteur des Canaris pourrait aussi choisir de continuer sa progression en France, où Lille et Monaco le suivent, tandis que l’OM de Pablo Longoria en a fait son gros objectif de l’été prochain. Egalement suivi en Russie et en Turquie, Kolo Muani aura certainement l’embarras du choix dans quelques semaines, et les enchères pourraient grimper de manière vertigineuse. Il reste à savoir si l’OM va aller jusqu’au bout de son désir de le faire venir, en effectuant l’offre la plus convaincante. Pour cela, une place en Ligue des Champions en fin de saison pourrait être un sérieux argument de plus.