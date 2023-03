L'OM arnaqué de 32 millions d'euros, Daniel Riolo l'annonce

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria s'est fait plaisir cet hiver en dépensant à toute blinde pour renforcer l'OM. Mais pour le moment, les recrues sont des remplaçants aux yeux d'Igor Tudor, et le nom de Vitinha commence à interpeller.

Payer plus de 30 millions d’euros pour un joueur qui ne joue quasiment jamais, c’est plus dans les habitudes de la Premier League que chez les clubs français. C’est pourtant ce qu’il se passe à Marseille, où l’attente était énorme autour de Vitinha. Mais l’attaquant portugais arrivé en provenance de Braga cet hiver commence à provoquer de sacrés interrogations. Igor Tudor ne lui fait clairement pas confiance, et il n’est pas du genre à subir la pression de ses dirigeants pour le faire jouer coûte que coûte. Résultat, Vitinha cire le banc de touche et se voit promettre quelques minutes si jamais l’entraîneur de l’OM venait à changer de tactique en faisant reculer Alexis Sanchez. Vue la forme du Chilien, ce n’est pas la tendance et le Portugais reste la recrue la plus chère de l’histoire du club, sans avoir encore fait trembler les filets.

Les langues se délient sur Vitinha

🗣💬 @DanielRiolo : "Vitinha à l'OM ? Les échos que j'ai, c'est qu'ils ont chopé une banane sur l'affaire. Dans le milieu, tous les agents qu'ils l'avaient vu, il n'y en a pas un pour dire qu'il valait ce prix-là et que ça valait le coup..." #RMCLive pic.twitter.com/mcdjcRuDQv — After Foot RMC (@AfterRMC) March 29, 2023

Un temps d’adaptation est certainement nécessaire, mais sa première demi-saison est déjà pour le moins étrange. Surtout que Daniel Riolo a lancé une bombe sur RMC à propos de l’ancien joueur de Braga. Pour le consultant de l’After Foot, le prix payé pour le faire signer à l’OM est totalement fou, et selon plusieurs acteurs du marché des transferts, il n’est surtout pas justifié. « Il va falloir que Tudor croit et ait confiance en ses remplaçants. Parce que là on voit bien que lorsqu’on lui parle d’Ounahi et Vitinha… Ounahi je n’ai pas de doute sur la qualité du joueur. Je pense vraiment que c’est un bon joueur. Vitinha, franchement… Les échos que j’ai c’est qu’ils ont chopé une banane sur l’affaire. Elle est chère la banane mais à mon avis il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts et agents qu’il avait vu avant, il n’y en a pas un qui était pour dire que c’était ce prix-là et que ça valait le coup. Quand autant de gens te disent ce genre de choses, quand même… Moi je ne le connaissais pas, j’étais obligé de me renseigner. Je n’avais pas d’oeil sur lui, je trouve que c’est étonnant », a avoué Daniel Riolo, qui sait que beaucoup de gens en France n’avaient pas entendu parler de Vitinha avant son arrivée.

De là à mettre 32 millions d’euros sur la table, c’est un grand saut qui a beaucoup surpris, mais que Pablo Longoria assume totalement. Le président de l’OM joue quand même gros sur cette opération, alors que la patience n’est pas spécialement le point fort des supporters marseillais. Pour le moment, ces derniers font en tout cas confiance au dirigeant espagnol, qui a déjà montré par le passé qu’il ne faisait pas n’importe quoi sur le marché des transferts.