L'OM appelle Milan pour Bennacer, c'est la douche froide

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Refroidi par le montant de l’option d’achat, l’Olympique de Marseille tente de négocier un tarif plus avantageux pour Ismaël Bennacer. Mais le Milan AC a maintenant d’autres plans pour la vente de son milieu de terrain.

Entre Ismaël Bennacer et l’Olympique de Marseille, ce n’est peut-être pas terminé. Le club dirigé par Pablo Longoria a certes refusé de lever l’option d’achat à 12 millions d’euros. Mais les Marseillais, poussés par leur entraîneur Roberto De Zerbi, souhaitent le conserver grâce à un deal plus avantageux. Le vice-champion de France a notamment pensé à un nouveau prêt de l’international algérien, sans succès.

Milan comptait sur l'OM

Et pour cause, le Milan AC privilégie toujours un transfert, relaye le journaliste italien Marco Pasotto, qui évoque d’autres pistes pour Ismaël Bennacer. « Milan avait bon espoir que Marseille lève l'option d'achat, mais ça n'a pas été le cas : le passage de six mois de l'Algérien en France a été trop mitigé, a confié le spécialiste à La Gazzetta dello Sport. L'OM a annoncé aux Rossoneri qu'il ne paierait pas l'indemnité de transfert fixée à 12 millions d'euros, mais qu'il cherchait à savoir s'il était possible de conclure l'opération à un prix inférieur. Il est peu probable que Milan accepte. »

Rongier et Merlin à Rennes, l'OM accepte https://t.co/BGgKsAzdx3 — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

« En réalité, les pistes arabes refont surface pour Bennacer, notamment pour l'équipe d'Al Hilal de Simone Inzaghi et de Theo Hernandez, a ajouté le journaliste. C'est la solution que les Rossoneri privilégient. Car dans cas, il s'agirait d'un transfert définitif. Mais récemment, on a aussi parlé de la Fiorentina de Stefano Pioli, qui l'avait recruté à Milan. Le problème dans ce dossier, c'est surtout son salaire net à 4 millions d'euros par an. » D’autant que le contrat du Rossonero lui garantit ce niveau de rémunération jusqu’en juin 2027. Difficile pour lui de faire une croix sur ce bail.