L'OM adore Alexis Sanchez et aligne les millions

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura pas mal de chantiers à régler cet été lors du marché des transferts. Le club phocéen espère notamment garder Alexis Sanchez.

A Marseille, on espère que certains dossiers trouveront vite une issue. C'est le cas concernant le futur entraineur de l'OM, alors qu'Igor Tudor a claqué la porte. Pablo Longoria et son équipe travaillent en interne afin de dégoter le meilleur profil possible pour reprendre le flambeau et tenter de qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions. Ensuite, les Phocéens devront s'occuper des recrues mais aussi gérer les départs possibles. Certains joueurs ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait, notamment pour ceux en fin de contrat. Alexis Sanchez, auteur d'une très belle saison à Marseille avec 18 buts marqués en 44 matchs disputés toutes compétitions confondues, en fait partie. Déjà, il sait que l'OM veut absolument le garder.

Longoria met les moyens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a en effet rappelé que le plan de l'OM était de garder le Chilien encore une année de plus au minimum : « On veut le conserver car il nous a beaucoup apporté. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent. Nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu'il avait cette saison ». Reste à savoir si l'ancien joueur Barça acceptera la proposition, alors qu'il a récemment rappelé son désir de gagner des titres et ne pas comprendre la mentalité de l'OM à ce sujet. Le nom d'Alexis Sanchez circule en plus du côté de la Premier League où Arsenal serait très intéressé à l'idée de le récupérer. L'identité du futur entraineur de l'Olympique de Marseille aura son importance dans le choix final d'Alexis Sanchez, qui ne sera pas de trop pour disputer les barrages de la Ligue des champions en août prochain.