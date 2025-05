L'OM accuse le PSG de truquer le championnat

Dans : OM.

La victoire de Strasbourg contre le PSG a remis un peu plus de pression sur l'OM dans la course à la Ligue des champions. Et du côté de Marseille, certains accusent Paris de fausser la fin de saison.

Trois points laissés contre Nice, trois points laissés contre Strasbourg, le Paris Saint-Germain, assuré d'être champion de France et uniquement focalisé sur la Ligue des champions, a joué un rôle indirect dans la bataille pour les tickets qualificatifs pour la C1. Et à quelques heures d'un Lille-OM décisif, puisqu'en cas de victoire dans le Nord, l'équipe de Roberto De Zerbi serait quasiment assuré de jouer la prochaine Ligue des champions, certains suiveurs de l'Olympique de Marseille pensent tout simplement le PSG se moque du monde et ne serait pas totalement innocent si par malheur pour l'OM, il n'y a pas de qualification pour la LDC. Consultant pour BFM Marseille et pour Maritima Médias, Jacques Bayle a été le premier à ouvrir les hostilités à l'occasion de la défaite parisienne à Strasbourg (2-1).

Furieux du comportement du Paris Saint-Germain, Jacques Bayle a crié au scandale : « C’est une honte le match du PSG contre Strasbourg !! Coup franc au 16 mètres Même pas tiré !! Aucune envie c’est affreux. » Dans la foulée de son message, des supporters marseillais sont également venus faire part de leur colère face aux deux défaites du PSG contre Nice et à la Meinau. « Je l’avais déjà signalé la semaine dernière qu’elle la défaite du PSG était litigieuse , et aujourd’hui c’est encore plus flagrant une honte. Comment forcer le championnat », regrette un fan phocéen, tandis que d'autres souhaitent au club de la capitale de se faire sortir par Arsenal en Ligue des champions. Cependant, d'autres supporters marseillais estiment, eux, que si l'Olympique de Marseille dépend autant des performances du Paris SG, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

C'est le cas de Marwan Belkacem, qui fait passer un message à ses 36.000 followers dont la plupart sont des fans de l'OM. « Je pense que quand on se vautre autant fois que l'OM cette saison, on peut au moins avoir le respect de ne pas exiger du PSG de faire le boulot à notre place ? Non parce que je vois des gens qui gueulent premier degré parce qu'ils ont gagné sportivement le droit de lâcher. Si c'était l'OM en demi d'une Coupe d'Europe, la plupart de ceux qui pleurent actuellement auraient ri si on envoyait les U19 par exemple. Le monde ne tourne pas autour du club, on fait le boulot à Lille puis sur le reste et on en parle plus », fait remarquer MB. Il est vrai que si Marseille s'impose face au LOSC, le débat sera réglé.