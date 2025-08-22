L'OM a un accord pour ce défenseur international

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Révélé jeudi, l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Kostas Tsimikas, le défenseur international grec de Liverpool, se confirme. La presse anglaise estime que les Reds vont accepter une offre de l'OM.

Malgré le chaos provoqué par l'affaire Rabiot-Rowe, Pablo Longoria et Medhi Benatia continuent à finaliser le mercato de l'OM, les deux dirigeants phocéens étant conscients qu'il faut impérativement apporter à Roberto De Zerbi les joueurs dont il a besoin. Il y a 24 heures, Footmercato a révélé l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Kostas Tsimikas, le latéral gauche grec qui évolue à Liverpool. Agé de 29 ans, l'expérimenté défenseur des Reds a encore deux ans de contrat avec les champions d'Angleterre, mais il ne serait pas opposé à un départ du club de la Mersey, où son temps de jeu était très faible la saison passée. Pour Arne Slot, Kostas Tsimikas peut être transféré cet été, et c'est ce que confirme The Guardian, le nom de l'OM étant cité par le très sérieux quotidien anglais.

Liverpool ne retiendra pas Tsimikas

Journaliste pour le Guardian, Taha Hashim rappelle que Liverpool est déjà bien équipé sur le flanc gauche de sa défense avec Milos Kerkez et Andrew Robertson et que le départ de Kostas Tsimikas ne sera pas un problème. Notre confrère anglais confirme que l'international grec est effectivement dans le collimateur de l'Olympique de Marseille, et que Liverpool ne s'opposera donc pas au départ de son joueur dont la valeur est désormais estimée à moins de 16 millions d'euros. Il y a quelques jours, The Athletic avait annoncé que le départ de Kostas Tsimikas d'ici à la fin du mercato d'été était à présent acquise, mais que le défenseur international exigeait de rejoindre un club jouant l'Europe. L'OM étant qualifié pour la Ligue des champions, cela colle bien avec l'unique exigence sportive de l'ancien joueur de l'Olympiakos.

A dix jours de la fin du mercato, les dirigeants marseillais peuvent donc se tourner vers Liverpool pour renforcer leur défense, même si pour l'instant, le dossier de la vente d'Adrien Rabiot risque de figer les nombreuses signatures encore attendues à l'OM. Les supporters phocéens, très impatients, risquent de devoir encore patienter un peu avant de rejoindre l'aéroport de Marignane pour accueillir Kostas Tsimikas ou un autre renfort.