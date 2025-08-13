L'OM a trouvé un latéral gauche de luxe à 10ME ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Roberto De Zerbi l'a confié samedi dernier en marge de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Aston Villa, il souhaite un latéral gauche pour venir renforcer son effectif. L'OM aurait déjà un joueur bien précis dans le collimateur en la personne de Souffian El Karouani.

« Je pense que quelqu'un arrivera au poste de latéral gauche, c'est une de nos priorités ». L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas caché son jeu lorsqu'il a été interrogé sur la suite et la fin du mercato. Et si Roberto De Zerbi a fait cette confidence, c'est qu'il sait bien évidemment que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà avancé sur plusieurs dossiers. Déterminés à répondre aux exigences de l'entraîneur italien de l'OM, les deux dirigeants phocéens se sont donc mis au travail pour dénicher le joueur susceptible d'apporter un vrai plus à l'effectif phocéen, et selon le compte insider @LePetitOM, qui a souvent sorti quelques pépites avant tout le monde, Souffian El Karouani, le latéral gauche et international marocain d'Utrecht, serait dans le collimateur de l'Olympique de Marseille.

L'OM a déjà un nom pour le joueur attendu par De Zerbi

⏳En parallèle du dossier Gutiérrez, l'OM suit toujours Souffian El Karouani.



🎯 Les bonnes relations de l'OM avec son agence (celle de Gouiri) favorisent les échanges mais Utrecht en veut toujours 10M ferme alors que le joueur est en FDC en juin.



👀 A suivre...#MercatOM https://t.co/RMvYrlW3LF pic.twitter.com/vAjdpPKh6W — LePetitOM (@LePetitOM) August 12, 2025

Agé de 24 ans, Souffian El Karouani est entré dans la dernière année de son contrat avec le FC Utrecht, qui ne le retiendra pas si une belle offre lui parvient. L'insider marseillais précise que le club néerlandais réclame pour l'instant 10 millions d'euros pour céder son latéral gauche. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont de très bonnes relations avec l'agent de Souffian El Karouani, lequel est aussi celui d'Amine Gouiri, ce qui pourrait d'ailleurs faciliter les choses. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom du latéral d'Utrecht est évoqué à l'OM, puisque, au début du mois de juillet, Le Phocéen avait également cité le nom de Karouani comme un des probables renforts de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato.