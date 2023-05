L'OM a trouvé son numéro 6 en Italie et c'est pas cher

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La saison ne s'est pas terminée comme l'OM le souhaitait, puisque le club de Pablo Longoria n'est pas qualifié directement pour la prochaine Ligue des champions. Mais cela n'empêche pas le patron de Marseille de déjà bosser sur le mercato.

La saison 2022-2023 n’est pas encore officiellement terminée, mais pour l’Olympique de Marseille, il n’y a plus aucun suspense puisque la place de troisième est définitivement acquise. Une position au classement qui va contraindre l’OM à reprendre la compétition plus tôt que cela était prévu, car c’est au coeur de l’été que Paul Lopez et ses coéquipiers devront arracher un ticket pour la Ligue des champions. Ce calendrier oblige également Pablo Longoria à se montrer actif sur le marché des transferts le plus vite possible, l’idée étant d’avoir un effectif capable de réussir cet exploit, quitte à faire des changements en plus si l’OM joue la C1. Parmi les pistes évoquées pour venir renforcer le vestiaire, il y a celle menant à Walace qui a été révélée par la presse sud-américaine. Le milieu de terrain brésilien de l’Udinese est dans le collimateur de Marseille, et il pourrait amener un vrai plus.

L'OM va se renforcer en Italie

Consultant de différents médias, RTL et RFI, et spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif a dit tout le bien qu’il pensait de Walace dans un entretien accordé à FootballClubdeMarseille. « Si l’OM devait se positionner, il ferait un bon coup. Il répond présent, il a gagné en maturité. On peut compter sur lui (…) Tout dépendra du montant mais aux alentours de 8 à 10 millions d’euros, ça peut se faire. Il pourrait avoir sa place dans cette équipe de l’OM. Avec de bonnes prestations, il gagnerait sa place comme titulaire. Dans ce rôle de numéro 6 devant la défense, il n’y a personne à Marseille. Ce serait un bon profil. On sait que Longoria a ses réseaux en Italie, donc ça peut être une bonne piste », confie le journaliste au sujet du joueur de 28 ans qui a rejoint l'Udinese en provenance d'Hanovre en 2019 pour 6 millions d'euros. Cette saison, le milieu brésilien a joué 35 matchs en Serie A.