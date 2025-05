L'OM a sa première recrue estivale, ça va coûter 16 ME ‍!

L'Olympique de Marseille avait déniché Jonathan Rowe en prêt à Norwich pendant l'été 2024. L'ailier anglais a vécu une première saison mitigée en Ligue 1, voyant son temps de jeu largement diminuer au fil des mois. Néanmoins, son transfert définitif est acté.

La saison 2024-2025 n'est pas encore terminée mais pour l'OM c'est tout comme. Les Phocéens ont validé leur place en Ligue des champions grâce à leur succès au Havre samedi soir. Un soulagement énorme pour la direction marseillaise qui va pouvoir accélérer son recrutement avec des moyens financiers plus importants. Les supporters peuvent se mettre à rêver de grands noms comme celui de Leroy Sané. L'OM est venu aux renseignements pour l'attaquant du Bayern Munich. De quoi menacer des éléments actuels de l'effectif olympien, notamment chez les remplaçants. Jonathan Rowe en fait partie. Pourtant, son avenir à Marseille s'écrit clairement.

En effet, le joueur prêté par Norwich il y a près d'un an va devenir marseillais à 100%. Sur son site internet, le club de Championship a confirmé le transfert définitif de Jonathan Rowe à l'Olympique de Marseille. « Le prêt de Jonathan Rowe à Marseille va devenir permanent, en vertu de l’obligation d’achat inclus dans l’accord passé entre les deux clubs », écrivent les Canaris dans un communiqué publié ce mardi.

Norwich City can confirm the full list of players to be retained or released following the 2024/25 Sky Bet Championship season.



