L'OM a rapidement bouclé une vente à 20 ME ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En plein conflit avec sa direction et placé sur la liste des transferts suite à une altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe est en passe de rejoindre Bologne en Italie. Son départ de l'OM n'est plus qu'une question d'heures.

La situation à l'Olympique de Marseille laisse songeur. Le but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu et la défaite phocéenne sur la pelouse du Stade Rennais ont mis le feu aux poudres dans un vestiaire qui en avait apparemment gros sur le cœur. Déjà annoncé sur le départ avant son altercation avec Adrien Rabiot et les sanctions qui ont suivi, Jonathan Rowe est plus que jamais proche de quitter la Commanderie. Les derniers rapports indiquent que l'ailier britannique va s'engager avec Bologne, neuvième de Serie A la saison dernière, pour un montant de près de 20 millions d'euros, bonus compris, avec une clause de revente fixée à 10%. Heureusement pour les dirigeants de l'OM, ce transfert devrait être bouclé très rapidement, de quoi laisser un peu de temps pour le remplacer.

Jonathan Rowe attendu en Italie ce vendredi

🚨🔴🔵 Jonathan Rowe, set to undergo his medical as new Bologna player in the next 24 hours.



€17m fixed fee plus €2.5m add-ons and 10% sell-on clause to Olympique Marseille. pic.twitter.com/IUnRUYceIh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps entre la mise en vente de Jonathan Rowe et son départ officiel. Selon les informations de Fabrizio Romano, le natif de Londres va passer sa visite médicale à Bologne dans les prochaines 24 heures. On peut donc s'attendre à ce qu'il quitte définitivement l'Olympique de Marseille ce vendredi 22 août. Il restera alors au tandem Longoria-Benatia une petite dizaine de jours pour tenter de lui trouver un remplaçant. Pour l'heure, plusieurs des pistes explorées battent de l'aile. Un temps convoité, Amine Adli s'est très récemment engagé avec Bournemouth, tandis que le LOSC fait monter les enchères à des prix déraisonnables pour Edon Zhegrova en raison de l'intérêt croissant de la Juventus.

Quant à Adrien Rabiot, malgré son importance capitale la saison dernière, l'autre participant de la fameuse bagarre du vestiaire va devoir lui aussi trouver un nouveau club. Pour son cas, la direction phocéenne est un peu plus prise de court.