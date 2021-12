L'OM à la rescousse d'un banni de Mourinho ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal pourrait être très mouvementé à Marseille, qui risque de perdre son milieu de terrain Boubacar Kamara.

Et pour cause, le joueur formé à l’Olympique de Marseille sera en fin de contrat au mois de juin. Il n’est donc pas exclu que Pablo Longoria envisage une vente de Boubacar Kamara dès cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert. Un scénario d’autant plus probable que selon les informations obtenues en début de semaine par la presse anglaise, Boubacar Kamara n’est pas vraiment dans l’état d’esprit de prolonger son bail dans la cité phocéenne. Recruteur dans l’âme, le président marseillais Pablo Longoria s’est logiquement penché sur les joueurs capables de combler un éventuel départ de Kamara sur le marché des transferts européens. Et selon Il Tempo, un joueur de l’AS Roma a tapé dans l’œil du patron de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria cible Amadou Diawara

Il s’agit d’Amadou Diawara, très peu utilisé depuis le début de la saison par José Mourinho à l’AS Roma. Ancien joueur clé de Naples, le Guinéen a fait l’objet d’un transfert XXL à 21 millions d’euros en juillet 2019, mais il ne s’est jamais vraiment imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club de la Louve. Son talent ne fait pourtant aucun doute, et ce ne sont pas les supporters de Naples qui vont dire le contraire. Amadou Diawara, qui n’est pas opposé à un départ de l’AS Roma afin de relancer sa carrière à 24 ans, pourrait voir d’un très bon œil un transfert à Marseille. Reste maintenant à connaître les exigences de l’AS Roma dans ce dossier. Pour le moment, aucun chiffre n’a filtré. Mais au vu du prix payé par le club de la Louve en 2019 et de la situation contractuelle de Diawara, sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024, il y a peu de chances que le club italien fasse un prix discount à l’OM…