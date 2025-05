L'OM a l'accord d'un défenseur vedette de Premier League

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato n'a pas officiellement commencé, mais l'Olympique de Marseille a déjà avancé ses pions. Pour renforcer sa défense, Pablo Longoria et Medhi Benatia pensent à un défenseur de Chelsea, et ce dernier n'est pas contre.

Roberto De Zerbi ne l'a pas caché, il souhaite que les dirigeants marseillais profitent de la prochaine période des transferts pour renforcer la défense de son équipe. C'est dans ce secteur que l'OM a montré ses limites cette saison, et dans la perspective de jouer la prochaine Ligue des champions, l'entraîneur italien pense qu'il faut inévitablement faire des efforts financiers pour recruter des défenseurs de niveau européen. Et selon L'Equipe, parmi les priorités de Marseille dans ce secteur, il y a Benoît Badiashile, l'ancien joueur de l'AS Monaco qui a rejoint Chelsea au mercato d'hiver 2023 pour 38 millions d'euros. Essentiellement utilisé en coupe d'Europe par les Blues, l'international français serait un sacré renfort pour l'OM, et dans ce dossier, le club phocéen aurait déjà un sacré outil dans les mains au moment de négocier avec le club londonien, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

Benoît Badiashile à l'OM, c'est possible

Du côté de Chelsea, Benoît Badiashile (24 ans) aurait aimé avoir un peu plus de temps de jeu, et l'offre de l'Olympique de Marseille ne serait pas pour lui déplaire. « L’ancien Monégasque verrait en l’OM une belle échappatoire », précisent les journalistes du quotidien sportif. Sous contrat avec Chelsea encore cinq ans, Benoît Badiashile a une valeur estimée à 25 millions d'euros selon Transfermarkt, mais l'idée des dirigeants de l'OM serait de se faire prêter le défenseur français avec une option d'achat. Cependant, du côté de Chelsea, on est très dur en affaires, comme le confirme L'Equipe, et Pablo Longoria devra une nouvelle fois être très malin pour parvenir à un accord dans ce dossier, l'accord du joueur étant un vrai atout pour le club phocéen.