L’OM a fait le braquage du siècle pour 23 millions d’euros

L’OM a attendu les dernières heures du mercato estival pour finaliser la signature de Nayef Aguerd. Un transfert estimé à 23 millions d’euros qui ressemble à une très bonne affaire au vu de la valeur réelle du Marocain.

A la recherche de renforts en défense centrale en fin de mercato après avoir bouclé au début de l’été les signatures de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina, l’Olympique de Marseille a attendu le dernier week-end du mois d’août pour s’offrir Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. L’international français et le défenseur marocain devraient apporter de la stabilité à l’arrière-garde marseillaise avec une vraie plus-value, que ce soit avec ou sans le ballon. Le prêt avec une option d’achat non-obligatoire ressemble au coup parfait en ce qui concerne Benjamin Pavard. Dans le dossier Nayef Aguerd, l’OM est passé à la caisse avec un transfert sec à hauteur de 23 millions d’euros.

Une dépense non-négligeable pour un club tel que Marseille. Néanmoins, le site spécialisé Le Phocéen indique qu’en s’offrant l’ancien joueur de West Ham pour ce prix, l’Olympique de Marseille a fait une vraie affaire. « Le dossier Aguerd a longtemps semblé inaccessible. Prêté à la Real Sociedad, il avait convaincu en Liga au point que le Real Madrid s’était intéressé à lui, selon plusieurs médias espagnols.. L’option d’achat fixée à 35 millions par West Ham a finalement refroidi les Espagnols » indique d’abord le média pro-OM avant de conclure.

L'OM a récupéré Aguerd à un super prix

« L’OM a su patienter pour conclure l’opération autour de 23 millions d’euros, une somme importante mais justifiée, pour la direction Olympienne, pour un joueur de ce calibre. À 29 ans, il arrive dans la force de l’âge, avec encore plusieurs saisons de haut niveau devant lui ». Autrement dit, l’OM a attendu pour obtenir une ristourne de plus de 10 millions d’euros afin de s’offrir Nayef Aguerd à un prix bien plus abordable que celui fixé par West Ham au début de l’été.

Le joueur ayant rapidement été favorable à un transfert du côté de Marseille, l’opération a pu se boucler dans d’excellentes conditions aux yeux du board olympien. L’objectif est maintenant de voir Nayef Aguerd stabiliser cette défense de l’OM et de savoir avec qui il sera associé alors que désormais, le solutions ne manquent pas pour Roberto De Zerbi qui dispose aussi de Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Facundo Medina et CJ Egan-Riley dans l’axe.