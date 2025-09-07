OM ‍: Pavard ou Aguerd, il n'y a pas photo entre les deux

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’OM a profité de la fin du mercato pour renforcer son secteur défensif. Le club de la cité phocéenne a recruté Pavard en prêt et Aguerd. Deux arrivées de luxe qui permettront à Balerdi de se sentir plus serein. C’est en tout cas ce qu’affirme Vitorino Hilton.

Sur ce début de saison, l’Olympique de Marseille n’a pas forcément rassuré sur le plan défensif. Déjà quatre buts encaissés sur les trois premières journées de Ligue 1. Rien d’alarmant pour la formation de Roberto De Zerbi qui doit encore trouver certains automatismes, en plus de l’intégration des nouvelles recrues. Deux nouvelles têtes débuteront sous le maillot marseillais après la trêve internationale. Nayef Aguerd et Benjamin Pavard auront pour mission d’amener de la sérénité au sein du groupe du technicien italien. Deux arrivées précieuses pour Leonardo Balerdi. L’Argentin essuie les plâtres depuis le début de saison. Ancien joueur de Montpellier aujourd’hui derrière le micro, Vitorino Hilton a pris la défense du capitaine de l’OM.

Hilton en attend beaucoup des recrues

🗣💬 "Les faits parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas été subjugué par ses qualités dès le départ. C'est la définition du faux bon joueur. Match après match, il y a des boulettes"



Christophe Dugarry n'est définitivement pas convaincu par Leonardo Balerdi à l'OM. pic.twitter.com/zWjsckrBtM — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 3, 2025

Selon le Brésilien, Balerdi n’est pas le seul et unique responsable de la friabilité de la défense marseillaise. Le système à trois de Roberto de Zerbi n’est peut-être pas adapté selon lui. Dans l’émission de Farid Rouas dans "100% Foot Farid & Co", Hilton espère que les nouvelles venues au sein de la cité phocéenne aideront : « Balerdi, on le vise tout de suite parce qu’il a fait une erreur contre Lyon, qui entraîne derrière un tacle qu’il aurait pu mieux maîtriser. Mais la faute, on la met directement sur Balerdi. C’est vrai que le système défensif de l’OM est aujourd’hui un problème. Le schéma à trois derrière le met sans doute plus en difficulté. Je connais Aguerd, j’ai joué contre lui. J’ai aussi affronté Pavard quand il était à Lille. Pour moi, Pavard est un cran au-dessus, grâce à son expérience, » explique-t-il. Le dauphin de la saison dernière devra rapidement retrouver de la stabilité défensive pour ne plus perdre de terrain en Ligue 1 avant une réception de Lorient et un déplacement au Parc fin septembre.