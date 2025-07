L'OL va mourir, il n'a plus aucun doute

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans un peu plus de 24 heures, les supporters de l'Olympique Lyonnais sauront ce qu'il va advenir de leur club préféré. Mais la crainte d'un verdict très violent augmente d'heure en heure.

L'annonce par l'Agence France Presse de la décision prise d'avancer à mercredi le passage de l'OL devant la commission d'appel de la DNCG a suscité des commentaires contradictoires entre ceux qui pensent que c'est une bonne nouvelle pour Lyon, qui aurait déjà les garanties demandées, et ceux qui estiment que les dirigeants lyonnais ont déjà constaté qu'ils ne pourraient pas réunir l'argent demandé. A une journée du rendez-vous le plus attendu et le plus important de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Sofiane Zouaoui a un avis très tranché sur la question. Responsable de Winamax TV, et supporter de l'OL, ce dernier pense que malheureusement le désastre se profile pour les septuples champions de France et que le pire est à craindre pour les fans rhodaniens.

L'OL en danger de mort

Dernière journée avec le statut professionnel pour l’OL. On profite au maximum. — Sofiane (@___Sofiane) July 8, 2025

Via X, anciennement Twitter, Sofiane ne tourne pas autour du pot. « Dernière journée avec le statut professionnel pour l’OL. On profite au maximum (...) Oui oui, je pense froidement que c’est fini. En espérant avoir tort. », écrit le journaliste, pas vraiment optimiste concernant l'avenir de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait rapidement suivre le chemin des Girondins de Bordeaux. Pas de quoi rassurer les supporters lyonnais, qui sont passés par tous les états depuis quelques semaines et comptent désormais sur Michele Kang pour éviter la catastrophe industrielle que serait la relégation de l'Olympique Lyonnais.

La DNCG pas assez dure contre Textor

Il y a quelques jours, Sofiane Zouaoui avait reproché à la DNCG de ne pas avoir directement expulsé John Textor, estimant que l'instance avait probablement constaté les agissements du patron d'Eagle Football Club en faveur de Botafogo sur le dos de l'Olympique Lyonnais. Souvent accusé d'être anti-Textor par les fans lyonnais, la DNCG ne l'a probablement pas été suffisamment et risque désormais de se le voir revenir comme un boomerang.