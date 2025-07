Le passage de l'OL devant la DNCG avancé de 24h

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé comme devant avoir lieu ce jeudi 10 juillet, le passage de l'Olympique Lyonnais face à la commission d'appel de la DCNG aura finalement ce mercredi.

Rétrogradé en Ligue 2 suite à son passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion le 14 juin dernier, l'Olympique Lyonnais s'est totalement réorganisé avant de se présenter en appel. Exit John Textor, c'est Michele Kang qui a pris la charge de cet épineux dossier, et c'est la milliardaire américaine qui défendra le dossier de l'OL ce mercredi face à la la DNCG d'appel de la Fédération française de football. Alors que la date du jeudi 10 juin avait été évoquée, sans que cela fasse l'objet d'une communication officielle, l'Agence France Presse annonce que le dossier de l'Olympique Lyonnais sera finalement jugé ce mercredi 9 juin et que ce sera l'unique objet de la réunion de cette commission d'appel, qui s'est réservée le jeudi pour d'autres clubs.

L'OL aura la réponse de la DNCG dès mercredi soir

OL : Inquiétantes découvertes dans les comptes de Lyon ! https://t.co/MoIRKuX9Rn — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2025

L'AFP précise que le jugement concernant l'Olympique Lyonnais sera également rendu ce mercredi. Selon plusieurs sources, le DNCG d'appel de la FFF réclame que l'OL injecte directement 100 millions d'euros dans ses finances, et place la même somme de côté pour garantir le bon fonctionnement de l'Olympique Lyonnais toute la saison prochaine. Pour l'instant, rien n'a filtré du côté de Michele Kang et des dirigeants rhodaniens, pas plus que du côté d'Ares Management, sur la situation réelle du club, avant ce mercredi de tous les dangers.