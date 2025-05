L'OL empêchait Gouiri de rêver de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Performant depuis son arrivée cet hiver, Amine Gouiri vit un rêve à l’Olympique de Marseille. L’attaquant algérien ne s’était jamais imaginé sous le maillot marseillais à cause de son passé à l’Olympique Lyonnais.

Connu pour son manque de régularité, et beaucoup moins pour son efficacité, Amine Gouiri a parfaitement répondu aux critiques subies ces dernières années. L’attaquant arrivé cet hiver a réussi d’excellents débuts avec l’Olympique de Marseille. Avant la dernière journée de Ligue 1, ses statistiques marseillaises affichent 10 buts et 3 passes décisives. Des chiffres impressionnants qui en font l’un des grands artisans de la qualification en Ligue des Champions.

🎙️ "Je ne m'imaginais pas jouer un jour à l'OM"



🔵⚪ Amine Gouiri a répondu aux questions de Bel-Abbès Bouaissi dans un entretien à suivre ce soir dans l'avant match d'OM - Rennes à 20H sur beIN SPORTS ! pic.twitter.com/3k7WvVumsE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 17, 2025

Il y a quelques années, il était impossible pour Amine Gouiri d’imaginer un tel succès au club phocéen. « Même dans mes plus beaux rêves, je ne pensais pas jouer un jour pour l'Olympique de Marseille, a confié l’international algérien à beIN Sports. En étant formé à Lyon… Comme je le dis souvent, j'ai déjà joué au Vélodrome, c'est une ambiance de fou mais je n'imaginais pas jouer un jour à l'OM. C'est là où tu vois que le foot ça va très vite, et c'est la beauté du football. Franchement, c'est l'un de mes meilleurs choix de carrière. »

Le discours de Benatia

Une décision prise sur les conseils de Medhi Benatia, le directeur sportif qui l’avait contacté en janvier dernier malgré sa période difficile à Rennes. « Il m'a dit : "si je te fais venir, je n'achète pas le Amine Gouiri des six derniers mois, j'achète la qualité du joueur." Il m'a dit que c'était la bonne opportunité pour tout le monde et il m'a dit que je correspondrais bien au style de jeu du coach. Quand il m'a parlé, ça m'a directement interpellé et je n'ai pas mis longtemps pour réfléchir », a raconté Amine Gouiri, qui devra encore franchir un cap la saison prochaine, surtout si l’Olympique de Marseille recrute un nouvel attaquant.