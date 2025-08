L’OL donne un énorme coup de main au mercato de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi aimerait bien faire venir l'un de ses soldats de Brighton en la personne d'Igor Julio. L'OL a donné un gros coup de main à l'OM dans cette optique.

Roberto De Zerbi a son mot à dire sur le mercato de l’OM et il suffit de voir le profil de certains joueurs pour visualiser ce que recherche l’entraineur italien. C’est le cas avec le dernier nom évoqué pour venir renforcer la formation provençale, cité ce vendredi dans L’Equipe. Il s’agit d’Igor Julio, défenseur central gaucher de 27 ans, qui peut évoluer latéral. Sa solide expérience en Premier League et en Serie A en fait un joueur d’appoint capable de sortir du banc si besoin, et sa relation avec l’entraîneur italien est parfaite, puisqu’ils ont déjà collaboré ensemble à Brighton. Un vrai « soldat » dont la piste a été étudiée dès le mois de juin, mais qui n’avait pas donné suite. Le joueur de Brighton est cher, estimé à 20 millions d’euros, sans avoir de garantie d’être titulaire pour la saison à venir. Il se dirigeait vers d’autres pistes, et notamment la Real Sociedad, qui a préféré conclure avec le beaucoup moins onéreux Duje Caleta-Car.

L'OM peut tenter le prêt pour Julio

Voilà #Paixão est arrivé à Marignane 💪💙😎 pic.twitter.com/CwD5jR1DLd — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 31, 2025

Le défenseur lyonnais doit rejoindre le club basque dans les prochaines heures, et cela laisse Igor Julio sans club pour un transfert. L’Equipe laisse entendre qu’un retour de flamme est possible dans ce mois d’août, et pourquoi dans une formule moins contraignante comme un prêt avec une option d’achat. L’OM est en tout cas toujours sur le coup, en veille, pour s’offrir le Brésilien afin de compléter sa ligne défensive qui sera quasiment totalement renouvelée cet été. Il faut dire qu’elle avait énormément souffert la saison passée, provoquant du bricolage que De Zerbi ne veut plus vivre. Pablo Longoria semble désireux de lui donner les moyens d’éviter ces prises de tête à l’avenir.