L’Inter fait une offre surprise à l’OM

L'OM est en discussions avancées avec l'Inter Milan pour le transfert de Luis Henrique. Mais la dernière idée du club italien ne va pas forcément plaire aux dirigeants marseillais.

Luis Henrique a fait ses choix. Ardemment courtisé par l’Inter Milan, l’ailier brésilien a décidé de rejoindre le club lombard au mois de juin. La Gazzetta dello Sport l’affirme, le joueur de l’OM ne veut plus entendre parler des sollicitations en Allemagne ou en Angleterre, et souhaite désormais continuer sa carrière en Italie. Un voeu qui peut s’entendre, mais à condition que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Marseille, comme l’a rappelé La Provence, demande 30 millions d’euros pour vendre l’ancien joueur de Botafogo acheté 8 millions d’euros il y a cinq ans de cela. Un effort pourra être fait en fonction des bonus si une transaction s’approche du montant exigé par les Marseillais.

🚨🇧🇷 Understand Inter are in advanced talks with Luis Henrique over personal terms, he’s keen on joining Inter.



Inter and Olympique Marseille are in talks with initial gap in valuation around €10m for total package requested around €30/35m.



❗️ FC Bayern are also interested. pic.twitter.com/qnKLxx8ys8