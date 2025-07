L’indice qui tue, le mercato de l’OM va être grandiose

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va recruter Facundo Medina ce mardi 1er juillet, et le fera sans dévorer son enveloppe mercato, grâce à un dernier coup de malice signé Pablo Longoria.

Nous sommes le 1er juillet, l’exercice comptable de la saison 2024-2025 a donc été officiellement bouclé. Toute les transactions réalisées après la date du 30 juin sont donc prises en compte pour la nouvelle saison 2025-2026 et cela va permettre directement à l’OM de valider une première recrue. Il s’agit de Facundo Medina, qui est attendu ce mardi à Marseille pour y signer son contrat une fois la visite médicale passée. Le défenseur argentin va faire l’objet d’un transfert de 22 millions d’euros. Mais les détails de ce transfert délivrés par Foot Mercato en disent long sur la volonté de l’OM de frapper fort cet été. En effet, pour faire signer Facundo Medina, Pablo Longoria a mis sur pied le système suivant : prêt payant de 2 ME, obligation d’achat dans un an de 18 ME, et bonus faciles à atteindre de 2 ME. Un total de 22 ME mais avec seulement 2 ME à payer dès cet été.

Voilà qui ne risque pas d’empiéter sur l’enveloppe mercato octroyé par Frank McCourt à Pablo Longoria pour cet été. Et si on ajoute à cela les deux joueurs recrutés pour zéro euro que sont CJ Egan-Riley et Angel Gomes, cela fait pour le moment un mercato convaincant et à pas cher. Pablo Longoria a donc encore largement le temps et les moyens de recruter à tour de bras, et ce n’est pas le transfert de Facundo Medina qui va freiner de futurs investissements. Un message très rassurant pour les supporters marseillais toujours aussi impatients, et qui commençaient à s’inquiéter sur les réseaux sociaux de voir les jours passer sans un seul transfert. Nous ne sommes que le 1er juillet, mais l’OM devrait avec Medina dévoiler le premier étage de sa fusée du mercato qui s’annonce explosif cet été, avec la Ligue des Champions en ligne de mire.