L'énorme cadeau d'adieu de Messi, les supporters de l'OM arnaqués

Lionel Messi émerveillé par le Vélodrome lors de son passage en France, la réalité a été durement rétablie par France 3 alors que les supporters de l'OM ont crû à un énorme compliment du septuple Ballon d'Or après son départ du PSG.

« Messi est magique », « Messi, je t’aime à nouveau », « Messi, le Vélodrome était pour toi », « Le seul truc positif de son passage au PSG, c’était le Vélodrome ». Une véritable ode à l’Argentin est venue de Marseille ces dernières heures. Non pas en raison de son départ du PSG, qui permet ainsi d’éviter quelques futurs tourments à la défense marseillaise, mais en raison de propos qui lui sont prêtés pour justifier son départ. En effet, Messi a fait venir deux journalistes espagnols importants à son domicile parisien pour donner une longue interview dans lequel il a fait le tour de la question sur son choix, mais aussi sa vie à Paris, son avenir et ses expériences.

Un farceur a cru bon d’attribuer à Mundo Deportivo des propos de Lionel Messi sur l’ambiance dans les stades français, avec une dédicace appuyée au Vélodrome. « J'ai été très étonné de l'ambiance de certains stades ici en France. Le Vélodrome par exemple, j'ai jamais vu ça de ma carrière. C'était exceptionnel et magique de jouer contre Marseille, chez eux », aurait confié Lionel Messi dans l’un de ses entretiens. De quoi provoquer de véritables louanges et un sentiment de fierté légitime pour les supporters de l’OM, devant cet hommage d’un des plus grands joueurs de l’histoire après son passage en France. D’autant qu’il est rare de voir le septuple Ballon d’Or se confier sur son ressenti, qui plus est avec des choses positives pour un rival du PSG.

Une députée tombe dans le panneau

Mais en voyant cette déclaration tourner sur les réseaux sociaux, France 3 a décidé de « débunker » cette information, et a ainsi épluché toutes les interviews données récemment par Lionel Messi aux journaux espagnols. Nul trace de cette sortie, que ce soit chez Mundo Deportivo ou ailleurs. Celui qui a lancé cette fake news a même à moitié reconnu son invention, ravi de voir que certaines personnalités sont tombées dans le panneau comme la député d’Aix-en-Provence Anne-Laurence Pétel, qui a célébré Lionel Messi après cette vraie-fausse sortie.

« Contrairement à ce que peut laisser croire un certain tweet largement relayé sur Twitter, Lionel Messi n'a pas déclaré sa flamme au stade Vélodrome de Marseille dans une interview espagnole », résume ainsi le média national, qui a bien remarqué que ce message relayé plus de 100.000 fois n’avait aucune source légitime.