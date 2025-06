L'OM rêve de la pépite allemande Kevin Schade

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant gauche, l’OM étudie de nombreux profils. La piste Noa Lang s’est refermée, mais Medhi Benatia et Pablo Longoria ont d’autres dossiers sur le feu, dont certains seront très onéreux.

Le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros a permis à l’Olympique de Marseille d’enregistrer une grosse vente avant le passage du club phocéen devant la DNCG. Le gendarme financier du football français n’a pris aucune mesure contre l’OM, qui va maintenant pouvoir s’occuper de compenser le départ de l’ailier brésilien. A la recherche d’un joueur pour animer son couloir gauche, Marseille avait exploré la piste Noa Lang, mais l’international néerlandais va s’engager avec Naples pour 35 millions d’euros. L’expérimenté Ivan Perisic plait aussi au club olympien, mais le joueur du PSV Eindhoven est courtisé par Barcelone. On ignore encore qui sera l’heureux élu à ce poste où « l’OM veut frapper fort », avec dans l’idéal un joueur de niveau équivalent à Mason Greenwood, qui joue lui à droite.

Trois nouveaux noms ont été soufflés par le compte insider La Tribune OM, qui croit savoir que l’Olympique de Marseille est très attentif aux cas de Simon Adingra (Brighton), Luis Sinisterra (Bournemouth) et Kevin Schade (Brentford). Trois pistes made in Premier League qui prouvent l’ambition de l’OM sur le marché des transferts. Concernant le dossier Kevin Schade, on notera que Marseille n’hésite pas à s’attaquer à un international allemand (4 sélections) de 23 ans qui vient de boucler une très belle saison en Angleterre avec 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

L'OM surveille Adingra, Schade et Sinisterra

Transféré de Fribourg pour 25 millions d’euros il y a un an et demi, l’ailier allemand semble hors de portée du club phocéen. Mais comme l’été dernier avant de signer Rabiot, Hojbjerg ou Greenwood, l’OM ne s’interdit rien et veut absolument un top joueur à ce poste. Reste maintenant à voir si la perspective de jouer la Ligue des Champions à Marseille avec un entraîneur tel que Roberto De Zerbi est susceptible de plaire à Kevin Schade, ou si le joueur d’1m85 souhaitera poursuivre sa progression en Premier League, sous les yeux des cadors du championnat anglais. Quoi qu’il en soit, si l’OM veut finaliser un tel dossier, il faudra se préparer à payer au moins 30 millions d’euros pour le natif de Potsdam.