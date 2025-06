Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan, l’OM souhaite frapper fort pour renforcer le couloir gauche de son attaque.

Désireux de boucler une grosse vente avant son passage devant la DNCG mi-juin, l’Olympique de Marseille a envoyé Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros. Un superbe deal sur le plan financier puisque le Brésilien avait été payé moins de 10 millions d’euros par l’OM. Sportivement en revanche, Roberto De Zerbi perd un titulaire important, auteur de 9 buts et de 10 passes décisives cette saison. Les dirigeants phocéens sont donc à pied d’oeuvre pour compenser le départ de Luis Henrique avec la volonté affichée de recruter un ailier gauche de haut niveau.

Bakayoko à l'OM, la décision est prise https://t.co/62ZOKOewfH — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

A ce poste, Mehdi Benatia et Pablo Longoria veulent « frapper un grand coup à un poste tellement important pour la compétitivité de l’équipe », nous apprend La Provence dans son édition du jour. A ce poste, Noa Lang était l’une des pistes du club phocéen, mais l’ailier du PSV Eindhoven va finalement s’engager avec Naples pour 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Marseille a activé une autre piste au sein du club néerlandais, celle menant à Johan Bakayoko, aussi capable de jouer à droite. Mais l’intérêt de l’OM n’est pas encore très poussé, ce qui laisse penser que le club marseillais explore d’autres pistes encore tenues secrètes.

L'OM veut du lourd au poste d'ailier gauche

Ce qui est en tout cas certain, c’est que le secteur offensif de l’Olympique de Marseille ne connaîtra pas d’autre bouleversement cet été. Et pour cause, le quotidien régional confirme que Mason Greenwood va rester. Malgré des convoitises et des intérêts, l’attaquant anglais de 23 ans a été jugé intransférable par sa direction, qui souhaite profiter de son talent une seconde année avant d’envisager une vente à l’horizon 2026. Amine Gouiri sera aussi de la partie, après une première demi-saison très convaincante. Il ne reste donc plus qu’à compléter le puzzle avec un ailier gauche de gros calibre pour que Roberto De Zerbi puisse aligner en Ligue des Champions une attaque suffisamment forte pour se placer dans le top 24.