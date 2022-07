Jorge Sampaoli dit tout sur son départ de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jorge Sampaoli a donné les raisons de son soudain départ de l'OM, ce vendredi.

L’entraineur argentin a décidé de quitter définitivement l’OM, et il n’y a aucun retour en arrière possible. Mécontent de l’avancé du marché des transferts, Jorge Sampaoli n’a jamais caché ses grandes ambitions. Celles-ci sont incompatibles avec le porte-feuille dont dispose Pablo Longoria, qui ne peut visiblement pas faire ce qu’il veut cet été. C’est pourquoi l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine a décidé de trancher dans le vif en quittant l’OM avec effet immédiat. Si le timing est tout de même surprenant, Sampaoli s’en est expliqué ouvertement avec les fans dans un message sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jorge Sampaoli (@sampaolioficial)

« Dès mon arrivée à Marseille, je m'y suis senti comme chez moi, comme si j'y avais été toute ma vie. L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable, être l'entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J'ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important c'est de vouloir l'excellence et rechercher ce qu'il y a de mieux pour l’OM. Je souhaite remercier Pablo Longoria et son équipe de travail de m'avoir fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci aux jouers de faire du football un sport aussi beau. Merci aux supporters, car sans vous, rien n’aurait de sens. Jusqu’à une prochaine fois », a expliqué un Jorge Sampaoli qui ne cache pas que la situation était intenable pour lui, désireux de briller en Ligue des Champions alors que le recrutement de l’OM ne semble pas pouvoir le permettre à ses yeux.